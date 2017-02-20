Я не буду вдаваться в экономические вопросы выработки и распределения тепловой и электрической энергии, т.к. это дело неблагодарное и глупое. Я пройдусь по поднимаемым в статье вопросам с ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны.



1)

Цитата: Совсем недавно Аскар Бекпаганбетов на круглом столе, организованном костанайским обкомом КНПК, рассказывал, что отключил отопление в котельной в целях экономии. Так вот, по словам сотрудников котельной, в таком холоде оборудование отказывает. Режим работы этих приборов не позволяет настолько понижать температуру.



Расход тепла на собственные нужды, в том числе и отопление цехов ОЧЕНЬ мал. Это копейки по сравнению с общим расходом тепла. Т.е. это ВИДИМОСТЬ экономии.

Персонал теплоисточников грамотный и ясно дает понять, что это плохо сказывается на оборудовании.

Расшифрую то, что подразумевается в их словах:

В котельном и турбинном цехе оборудование работает при повышенных температуре и давлении рабочей среды: вода, пар, масло, воздух.

В цехе должна быть температура такая, какая заложена в нормативных актах.

Вдаваться в подробности не буду, но это в среднем 20-22.

В холодное время года при отключении отопления в цехе температура воздуха снижается, не смотря на множество источников тепла. Может температура быть чуть выше 5 градусов, а то и вовсе нулевая.

Это все ведет к ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОМУ росту ситуаций, приводящих к авариям - по другому работает металл ограждающих конструкций, сосуды и оборудование под давлением испытывают иные, более неблагоприятные механические нагрузки.



С теплотехнической точки зрения:

КПД котельного агрегата:

КПД=100-q2-q3-q4-q5-q6, где qi - потери в окружающую среду.

q2 - потери тепла с уходящими газами,

q3 - потери теплоты с химическим недожогом топлива,

q4 - потери с механическим недожогом,

q6 - потери тепла со шлаком и золой (не для нашего случая, т.к. котлы в Кустанае газомазутные).

Интересует нас q5 - это слагаемое характеризует долю тепла, потерянную при ОХЛАЖДЕНИИ поверхностей котла в цехе.

Вывод: чем ниже температура в цехе, тем выше потери в окружающую среду при охлаждении и тем ниже КПД, что ведет за собой увеличение расхода топлива. ТА-ДААААМ! Ниже температура в цехе-спалим больше газа!!!



2)

Цитата: Также редакции предоставили фотографии окутанной паром крыши ТЭЦ. По словам специалистов, пропускают клапаны. По сути в воздух со свистом улетают деньги, которых так не хватает предприятию...

Действительно - сбросные предохранительные клапана пропускают, а это потери тепла и очень даже высокого потенциала...

Для справки: предохранительные клапана по пару обязаны расхаживать (подрывать) не менее, чем один раз в смену. Если этого не сделать, то при резком повышении давления в пароводяном тракте котла может произойти крупное ЧП, т.к. клапана не откроются.



3)

Цитата: Показали и фотографию свища на трубе в котельной ТЭЦ. Сотрудники котельной рассказывают, что внесли информацию о нем в журнал дефектов еще 29 ноября 2016 года.

Вот тут у меня волосы дыбом...



4)

Цитата: Не секрет, что раньше набирали в КТЭК родственников, это была закрытая система. Сейчас набираем только по диплому. Я сделал запрос в КГУ и КИНЭУ, чтобы мне дали список людей, получивших специальности в сфере теплоэнергетики за последние 3 года. Будем их привлекать.



Были трудовые династии. На ТЭЦ и котельных работали и передавали опыт те, кто получил закалку на КСК, химзаводе, дизельном, КЖБИ. Уровень специалистов такой, что сейчас таких мы не готовим-не дотягиваем.

Выпускникам КИнЭУ я бы даже буржуйку не доверил бы. То же скажу про столичных выпускничков. В Алма-Ате еще готовили когда-то, но увы...



5)

Цитата: Как не наказать людей за аварии на котлах? Мы ловили спящих машинистов. Это чревато остановкой котла, которое предполагает увеличение расхода газа, электроэнергии.

Скажу по секрету - машинисты котлов, турбин, целых блоков спят на рабочем месте от того, что 12 часовая смена на таком опасном предприятии это слишком много. Наибольшая аварийность, как показала практика, возникает в последние 4 часа смены.

А по хорошему счету - машиниста должна привести в чувство световая и звуковая сигнализация.

На газомазутных котлах вообще делать нечего при выставленном режиме.

На пылеугольных котлагрегатах проблему решают иначе - машинист ставит расход воздуха в мельницы больше режимного и спокойно отдыхает. При этом несколько падает экономичность котла из-за изменения тонины помола топлива (растет крупность частиц угля). Если следовать режимной карте, то замучаются члены профсоюза с кувалдами бегать к мельницам и питателю - уголь завалит мельницу.



6)

Цитата: По его словам, в котельной допускается температура 5 градусов, сейчас эта норма не нарушается. - Ни одного срыва за то время, что я работаю, не было.

Без комментариев. Я бы на голове котла бы всю смену сидел бы. Там теплее.