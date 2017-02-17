Цитата: Нурбанчик:

А вы, я смотрю, богатый пенсионер На общественном муниципальном транспорте ездите только за наличный расчёт за 46 рублей. А вы, я смотрю, богатый пенсионерНа общественном муниципальном транспорте ездите только за наличный расчёт за 46 рублей.

Ну это такой удивительный тип Випер! он очень хотел всем доказать про 46 рублей, которые прописаны и действительно при забывании карты в другой куртке вместе с телефоном, или если на телефон карта не прописана или у телефона кривой китайский NFC.

Причем купить подмосковную Стрелку можно повсеместно и даже в автобусах и платить

за первые поздки 31рубль 62 копеек а дальше дешевле.

Цитата: Нурбанчик:

А зачем вы врете, что "Мострансавто" не принимает у вас карту "Стрелка" к оплате?

Из той же оперы. Карта оплаты обязательна для приёма всеми транспортными организациями области вне зависимости от формы собственности.



Цитата: Нурбанчик:

А где ваша социальная Карта пенсионера Московской области, по которой вы имеете полное право бесплатного проезда в общественном транспорте Московской области?

Никогда ещё шпион акимата не был так близко к провалу!

Он полз через границу от самого Караболыка, двух пограничных собак загрыз насмерть, съел все свои документы и покрыл лицо специальным контрабадным составом СТЕЛС с Малой Арнаутской, который делает лицо невидимым на фото.

По этому он не может прийти в местный МФЦ (ЦОН) с паспортом и фотографией 3х4 без уголка и получить Социальную карту жителя Московской области для бесплатного проезда!



Ваши соседи из Жуковского о карте.

http://www.zhukovskiy.ru/index.php/novosti-administratsii/6524-sotsialnuyu-kartu-teper-mozhno-poluchit-v-mfts

Цитата: Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отменили кстати для жителей МО в метро, но по сведениям на 16 год от Мэрии Жуковского во всех видах наземного транспорта, кроме поездов по Москве, продолжает действовать.