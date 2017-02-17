С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
Я робот
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Сообщений: 27243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет. Читать новость
Можно другой тариф, безлимитный называется, езжай сколько хочешь, стоимость на 1 день - 210 рэ.
Полная информация о стоимости проезда от Метрополитена, по билетам которого можно совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе или трамвае - здесь,
от Мосгортранса, где так же поездки на метро и(или) на наземном транспорте - информация тут
Если ты наш дарагой, едешь с подмосковья, то тут по сложнее сказать. Подмосковье большое. Можно электрычкой, можно автобусом, можно такси, а можно на, это, как его называется на геликоптере, - круче чем на гэлэнвагене будет
[Исправлено: Нурбанчик, 20.02.2017 - 14:20]
Вайпер .
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Автобусы " Мострансавто" следующие в Москву , обилечиваются или водителем или на кассе автостанции и только за нал , карты банковские не принимают , равно как и " Стрелку "вот так и жалуйтесь куда хотите . По поводу моего пенсионерства , читайте внимательно не хватайте верхушки , почему я соцкарту не оформляю . Не езжу я на автобусе ни за 46 руб , ни за сколько , только в Москву иногда , так то у меня авто имеется , что б под Малаховкой , Некрасовкой в пробке постоять
112
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Вайпер .: что б под Малаховкой , Некрасовкой в пробке постоять
Ну а зачем тогда здесь о стоимости писать? Я тоже на своём авто езжу, и что? Мне жена тоже "Стрелку" купила, сказала чтобы этим "буржуям" не переплачивал . Деньги на "Стрелке" не сгорают, а от руля частенько приходится отказываться, мне до электрички 10 мин идти, быстрей добраться без пробок, или по Люберцам крутануться в выходные и выпить с друзьями и прогуляться пешком.
112
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Вот и нам, раз Костанай часто сравнивают с Москва, нужно сделать 55х5.5, примерно 300 тенге автобус. Тогда или автобусы новые будут, или у людишек здоровье лучше будет. Сам не раз когда в 28й не успевал, шел от дизельного до центра Кустаная пешочком, или до общаги по 19 августа, которой уже нет..
ТСовец
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
112: Вот и нам, раз Костанай часто сравнивают с Москва, нужно сделать 55х5.5, примерно 300 тенге автобус.
Если за 300 тенге, то будьте добры, постройте метро, верните троллейбусы, запустите трамваи, на городских улицах выделите полосы для общественного транспорта, сделайте для пенсионеров и социально уязвимых слоёв населения бесплатный проезд в городе и области, как там где проезд по 55 руб за 1 поездку. За одно весь общественный транспорт должен быть новым. ВВедите информацию в Яндекс-Транспорт, чтобы весь муниципальный городской транспорт отражался в реальном режиме времени в онлайн режиме. Введите разного вида проездные как там же в городе где по 55 руб/поездка, дополните ночные маршруты, и сделайте такой же уровень заработной платы. Тогда пускай будет проезд за 55 руб/1 поездка для гостей Костаная!
35
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Нурбанчик: А вы, я смотрю, богатый пенсионер На общественном муниципальном транспорте ездите только за наличный расчёт за 46 рублей.
Ну это такой удивительный тип Випер! он очень хотел всем доказать про 46 рублей, которые прописаны и действительно при забывании карты в другой куртке вместе с телефоном, или если на телефон карта не прописана или у телефона кривой китайский NFC. Причем купить подмосковную Стрелку можно повсеместно и даже в автобусах и платить за первые поздки 31рубль 62 копеек а дальше дешевле. Цитата:
Нурбанчик: А зачем вы врете, что "Мострансавто" не принимает у вас карту "Стрелка" к оплате?
Из той же оперы. Карта оплаты обязательна для приёма всеми транспортными организациями области вне зависимости от формы собственности.
Цитата:
Нурбанчик: А где ваша социальная Карта пенсионера Московской области, по которой вы имеете полное право бесплатного проезда в общественном транспорте Московской области?
Никогда ещё шпион акимата не был так близко к провалу! Он полз через границу от самого Караболыка, двух пограничных собак загрыз насмерть, съел все свои документы и покрыл лицо специальным контрабадным составом СТЕЛС с Малой Арнаутской, который делает лицо невидимым на фото. По этому он не может прийти в местный МФЦ (ЦОН) с паспортом и фотографией 3х4 без уголка и получить Социальную карту жителя Московской области для бесплатного проезда!
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