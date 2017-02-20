Цитата: 112:

Это именно взятка..

Ведь она ее взяла за какие то услуги?

Ога..

ты придуривайся, да ведь тупизмом не закрывайся, а то так и останешься в наших глазах оправдывателем очевидных преступников. Какие нафиг услуги, ты там бухаешь что ли третьи сутки?

Побили почти до смерти того же Мирзаева. Он выжил, опознал все налетчиков, соучастницу, дал показания. Пришли "родственники", частные лица, преступников просить заяву забрать и все такое за компенсацию - аморально? Да. Подлежат ли "родственники" уголовному наказанию за, как ты настаиваешь "взятку потерпевшему"? Все очевидно кроме тебя - НЕТ (следовательно и взятки, как юридического термина из УК, нет). Вот если бы они мзду предлагали должностному лицу за "потерю" улик или еще чего - это да, взятка.

Так и здесь, твои подзащитные являются людьми в погонах, служивыми, как и тот твой любимчик недоакимчик-махинатор, и их мзда - это сокрытие УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ при том, что они в таких высоких должностях нарушают кодекс служащего помимо УК. Так шо, таксист, кончай гнать или бухать (чем ты там глушишь реальность, которой не можешь смотреть в глаза)?