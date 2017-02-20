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§ NG.kz
Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к даче ложных показаний
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикрывая топорную работу своих полицейских, заместители начальника Карабалыского РОВД Амантай Агайдаров и Жангельды Акинов, заплатили подозреваемой в краже 100 000 тенге. Однако их жестоко обманули.
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Хахаха
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:11
Комментарий удален модератором.

Денис
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогноз погоды на ближайший месяц: ожидаются регулярные осадки вызваннные циклоном из центра республики.Всем нечистым на руку рекомендуется не выходить из дома. Ослабление осадков ожидается после проведения мероприятий по угощению богов с запада на мероприятии в центре циклона.

Шон
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:

Она эти деньги истратила адвокату, чтобы остановить этот беспредел . Молодец девушка!

Гость
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такое понятие честь мундира! А они все запачкали вот поэтому люди уже не верят тем полицейским кто выполняет свою работу честно без взяток.дыма без огня не бывает,Надо жостко наказывать взяточников тем более полицейских,минимум отрубить руки,или смертная казнь!Если пошел работать в полицию то работай честно если нет то сними погоны и отдыхай!

азат
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взятки берут и дают не из за того, что они нехорошие, во всем виновата система. К сожалению она практически везде вокруг нас. Начиная от род.дома и вплоть до кладбища.

§ Доктор СИЗО
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2436
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Есть такое понятие честь мундира! А они все запачкали

-вы хоть сами верите, что проповедуете....пока не пересажают взяткодателей в течении 50 лет.... процесс будет продолжаться....
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ВЧК
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
Сейчас у нас идет очередная компания " борьба с коррупцией ", а законы, презумпция невиновности как бы в стороне. А этих подполковников просто стали жертвами компанейщины. Интересно а у нас будет компания борьбы с ворами, грабителями, убийцами и т.п.

Реально что то тут не так... без доказательств наказали людей.. а если это на самом деле оговор?

§ Моше
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 20.02.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой правильности или неправильности поступка девушки вы тут говорите? Все правильно сделала! С такими понятий правильности быть не может. Как они с людьми, так и с ними. Эти садисты с грязными помыслами, руками и мундирами - не полицейские, а оборотни мусорские . Ишь, договориться они хотели...не надо беспредел творить и честь мундира позорить, хуже бандитов.
Профайл

бобер
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
О какой правильности или неправильности поступка девушки вы тут говорите? Все правильно сделала! С такими понятий правильности быть не может. Как они с людьми, так и с ними. Эти садисты с грязными помыслами, руками и мундирами - не полицейские, а оборотни мусорские . Ишь, договориться они хотели...не надо беспредел творить и честь мундира позорить, хуже бандитов.



МОШЕ я не знаю кто Вы но искренне Вас уважаю, согласен на 100%

хауноу
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не бывает взять взятку "чисто по человечески"..
Она нарушила тоже в том числе закон.

ты гонишь, гонишь и гонишь? Какой закон она нарушила, это не квалифицируется как взятка - она должна была погасить штраф за нарушение ПДД или чего еще из административно-уголовного (кражу-то она не совершала) отчего ее отмазали бы??? Некие высокопоставленные "просители" пришли просить закрыть глаза ее, физическое лицо, на преступления своих подчиненных кинувших тень на весь отдел или что у них там за бардак? Девушка приняла деньги, спасибо- подумала она, будет ей компенсацией за физические страдания от "просителей", крышующих эти преступления, похоже, на потоке, и просители не будут физически давить далее, думая что она "за". Она наоборот в суде не лжесвидетельствовала и не покрыла преступников. Взятку, что ты ей шьешь, мужчинко, никак сюда не лепится, ибо она принимающая сторона, частное лицо, не чиновник, не служащий, и не сотрудник организации, не нарушивший кодекс, устав, должностные инструкции, совершивший хищения и пр.. У тебя с логикой и юридической стороной проблемы всякий раз когда вопрос заходит о России, ТС и в обратную сторону, когда ты оправдываешь местных преступников - это очень показательно к твоему псих. портрету.

ноуноуноу
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
пока не пересажают взяткодателей в течении 50 лет

доктор, ну что Вы в самом деле? Взятки - это следствие, причина в грехах, в животной стороне природе людей, которой мы закрываем душу, а потом позволяем себе многое. Грехи на земле не переведутся.

112
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хауноу:
Какой закон она нарушила, это не квалифицируется как взятка - она должна была погасить штр

Это именно взятка..
Ведь она ее взяла за какие то услуги?
Ога..
Давай теперь все взятки полицейским считать платой и моральной компенсацией за их вредную работу..

хауноу и ноухау )))
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это именно взятка..
Ведь она ее взяла за какие то услуги?
Ога..

ты придуривайся, да ведь тупизмом не закрывайся, а то так и останешься в наших глазах оправдывателем очевидных преступников. Какие нафиг услуги, ты там бухаешь что ли третьи сутки?
Побили почти до смерти того же Мирзаева. Он выжил, опознал все налетчиков, соучастницу, дал показания. Пришли "родственники", частные лица, преступников просить заяву забрать и все такое за компенсацию - аморально? Да. Подлежат ли "родственники" уголовному наказанию за, как ты настаиваешь "взятку потерпевшему"? Все очевидно кроме тебя - НЕТ (следовательно и взятки, как юридического термина из УК, нет). Вот если бы они мзду предлагали должностному лицу за "потерю" улик или еще чего - это да, взятка.
Так и здесь, твои подзащитные являются людьми в погонах, служивыми, как и тот твой любимчик недоакимчик-махинатор, и их мзда - это сокрытие УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ при том, что они в таких высоких должностях нарушают кодекс служащего помимо УК. Так шо, таксист, кончай гнать или бухать (чем ты там глушишь реальность, которой не можешь смотреть в глаза)?

Гость
Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к даче ложных показаний




Отправлено: 20.02.17 - 22:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к даче ложных показаний




Отправлено: 20.02.17 - 22:08
Комментарий проходит проверку.
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