Zanoza Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с... #11







Отправлено: - 21:33 Рискую быть заплёванной форумчанами. Но хочу сказать, что работая в частной компании, не получаю ни пособия на оздоровления, ни премиальных, ни сверхурочных. Что бы заработать, нужно крутиться очень активно. Да, сейчас люди скажут: сама виновата, выбрала такую работу и пр. Но в КТЭКЕ на всех мест не хватает))). Все зарабатывают как могут, рано или поздно халява заканчивается. Если бы этот директор, отобрав всё у рабочих, себе повысил оклад... а так - все в одинаковых условиях. Отключение тепла в организации, считаю неоправданным. Это как экономить на спичках.