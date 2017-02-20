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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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123
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А за что ему медаль вручили этому новому директору? Без году неделя работает,а уже медаль!? Почему КТЭК перестал расчитываться с поставщиками? Неплатежи потребителей? Так гораздо хуже были времена и нормально расчитывались! Что произошло?? Тоже думаю что идёт целеноправленное уничтожение ГКП специалистом из Актобе.

112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый хозяин новые правила.
Фирма частная по моему?
Ну и таможенный союз во всей красе, как я и говорил, массовые увольнения и повышение сферы услуг населению это просто необходимость в новых реалиях..
А теперь эти уволенные люди даже и дешевой сметанки не смогут без работы купить, а ведь все так хотели вступить в Союз из за этой сметаны..
Как то сметанка боком выходит теперь..

Сеня
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно, по летунова тоже в конторку пришел "сократитель расходов". На экономил на работягах

§ yudjin
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4414
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.02.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру

а этого и следовало ожидать... уж больно с приходом нового нездоровые разговоры стали ходить.

Цитата:
Не секрет, что раньше набирали в КТЭК родственников

уж стоило бы на других пенять, коль сам протеже.
а в тепловой династиями работали... Оказывается опыт- ни что, когда есть диплом кинэу.

Цитата:
112:
Ну и таможенный союз

та не.... южный вариант! ;-)
Профайл

112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
южный вариант!

И правильно.
Северяне до чего довели во главе с Ахмеджановыми и Нур как его там, нурлыкуновцем в общем?
Вся система дырявая стала и за счет нее в том числе акимат жирел.
Сейчас просто обрубили это и сократили некоторые расходы.
Надеюсь южане смогут что то сделать, даже через двухкратное ожидаемое повышение цены на отопление..
В Рудном уже подняли..

321
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и таможенный союз во всей красе, как я и говорил,


я, я, я .... брешешь одно и тоже,
как малолетка.

гонг
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уходи от конфликта. Не смог уйти - твои проблемы.

Все таки жесткий руководитель, гонящийся в целях фирмы за слепыми лозунгами. Лицо у него как у человека желающего делать, строить, организовывать, поэтому наговаривать не стоит торопиться, решения у него с плеча могут рубиться, но явно знает на что идет.Цитата:
112:
Как то сметанка боком выходит теперь..

какая сметанка? причем тут таможенный союз, обкурился что ли или весна подступает все ближе?

ееешки
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
истема дырявая стала и за счет нее в том числе акимат жирел.
Сейчас просто обрубили это и сократили некоторые расходы.
Надеюсь южане

Так все таки не ТС виноват, а северяне и южане? Омайнгот.

Доцент
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:26
Комментарий удален модератором.

112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ееешки:
Так все таки не ТС виноват, а северяне и южане?

Естественно ТС, где северяне все разворовали и даже начали строить в России себе городки деревни в кучке..
Теперь пришли другие затыкать их дыры.
А дыры чем затыкать если не деньгами?
А деньги брать где?
Это лишь следствие.
Причина всегда буде Союз, который создан для жуликов, но не для населения..

Zanoza
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рискую быть заплёванной форумчанами. Но хочу сказать, что работая в частной компании, не получаю ни пособия на оздоровления, ни премиальных, ни сверхурочных. Что бы заработать, нужно крутиться очень активно. Да, сейчас люди скажут: сама виновата, выбрала такую работу и пр. Но в КТЭКЕ на всех мест не хватает))). Все зарабатывают как могут, рано или поздно халява заканчивается. Если бы этот директор, отобрав всё у рабочих, себе повысил оклад... а так - все в одинаковых условиях. Отключение тепла в организации, считаю неоправданным. Это как экономить на спичках.

112
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
брешешь одно и тоже,

Ты то только сочиняешь все..
Наговариваешь.
Я же это говорил открыто, повышение всего и вся более чем в три раза сразу.
Далее по мере аппетитос..
Да раньше квартира стоила столько, сколько мы за коммуналку в месяц платим сейчас..

Диоген
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный критерий для простых людей - тепло в квартирах. Не знаю раньше было тепло, но в этом году просто невыносимо!!!! Холодно. И зачем эти ненужные счетчики. На чем и на ком экономят? Я готов платить как и раньше, по 192 тенге за метр, чем сейчас. Одна нервотрепка и проклятия в сторону тепловиков. Возможно это с появлением нового руководства. Почему раньше было тепло + 25 и + 26. А сейчас +15 и +17

FOMA
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 20.02.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даааа уж! 130 подписей это вам не "баран крикнул". Это стратегическое предприятие в городе. Враги его первым обычно взрывают. Враг среди нас.
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