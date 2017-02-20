хауноу Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к... #24







Отправлено: - 20:09 Цитата: 112:

Не бывает взять взятку "чисто по человечески"..

Она нарушила тоже в том числе закон.

ты гонишь, гонишь и гонишь? Какой закон она нарушила, это не квалифицируется как взятка - она должна была погасить штраф за нарушение ПДД или чего еще из административно-уголовного (кражу-то она не совершала) отчего ее отмазали бы??? Некие высокопоставленные "просители" пришли просить закрыть глаза ее, физическое лицо, на преступления своих подчиненных кинувших тень на весь отдел или что у них там за бардак? Девушка приняла деньги, спасибо- подумала она, будет ей компенсацией за физические страдания от "просителей", крышующих эти преступления, похоже, на потоке, и просители не будут физически давить далее, думая что она "за". Она наоборот в суде не лжесвидетельствовала и не покрыла преступников. Взятку, что ты ей шьешь, мужчинко, никак сюда не лепится, ибо она принимающая сторона, частное лицо, не чиновник, не служащий, и не сотрудник организации, не нарушивший кодекс, устав, должностные инструкции, совершивший хищения и пр.. У тебя с логикой и юридической стороной проблемы всякий раз когда вопрос заходит о России, ТС и в обратную сторону, когда ты оправдываешь местных преступников - это очень показательно к твоему псих. портрету.