112 Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти... #6







Отправлено: - 14:40 И потом самое трудное это удержание..

Какие то дорогущие таблетки, гормоны женские, одна таблетка по три четыре тысячи тенге стоила..

Женщину распирает буквально, появляются бока и другой жир..

У меня еще знакомые делали, правда в Алматы уже.

А вот в России в Самаре там даешь тупо 20 тысяч долларов и они пробуют несколько раз, если первые разы пролетны..

Ну раньше по крайней мере..

Но вроде и тут условия ниче, как то ЭКО, что что, но это вышло на передовые позиции тут.

Кстати везде практически предлагают не "хорошие" сперматозоиды мужа, там у них оценка на удержание лапками за яйцеклетку как понял, а "отличные" от других носителей платно.

Мужу можешь не говорить, он не поймет все равно и наоборот, если он с дефектами, это даже лучшее решение..