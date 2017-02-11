/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти процедуру ЭКО по квоте		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти процедуру ЭКО по квоте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые в этом году дети, рожденные благодаря экстракорпоральному оплодотворению, появились на свет в Костанайском областном роддоме. 31-летняя жительница поселка Затобольск Наталья Семерова 7 февраля стала счастливой мамой двойняшек: Ксюши и Кирилла.
Читать новость

FOMA
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 11.02.17 - 11:48
Комментарий удален модератором.

ВЧК
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 11.02.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень благое дело, осчастливить семьи где нет детей. А дети это цветы нашей жизни!

Лилия
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 11.02.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наташа и Женя , я вас поздравляю с детками, счастья вам)))

112
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 11.02.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сестре квоту дали, поехала, а уже там перед испугом или волнением это самое пошло, что раз в месяц идет, отправили домой, квота сгорела..
Потом пришлось платить.
Первый раз миллион что то потеряли.
Я машину тойоту.
На второй раз 4х подсадили, один остался.
Тоже это самое , пошло которое не должно идти..
Я думал уже все.
Но один все таки остался тьфу тьфу..
А так, кому за 30 до 35ти дают 40 процентов успешных случаев..
На второй раз я отдал ей квартиру..
Дети это все..

112
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 11.02.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас соседи одни по Нариманоке взяли дитя, не было у них детей, и когда тому исполнилось десять лет, Аллах дал им ребенка..
На старости лет.
Все были в шоке..

112
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 11.02.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И потом самое трудное это удержание..
Какие то дорогущие таблетки, гормоны женские, одна таблетка по три четыре тысячи тенге стоила..
Женщину распирает буквально, появляются бока и другой жир..
У меня еще знакомые делали, правда в Алматы уже.
А вот в России в Самаре там даешь тупо 20 тысяч долларов и они пробуют несколько раз, если первые разы пролетны..
Ну раньше по крайней мере..
Но вроде и тут условия ниче, как то ЭКО, что что, но это вышло на передовые позиции тут.
Кстати везде практически предлагают не "хорошие" сперматозоиды мужа, там у них оценка на удержание лапками за яйцеклетку как понял, а "отличные" от других носителей платно.
Мужу можешь не говорить, он не поймет все равно и наоборот, если он с дефектами, это даже лучшее решение..

* КГСПС
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.02.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у Натальи двусторонняя непроходимость маточных труб. Надежду могло дать только ЭКО///А как насчёт врачебной тайны?
Профайл

Доцент
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 11.02.17 - 23:48
Комментарий удален модератором.

Доцент
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 12.02.17 - 00:02
Комментарий удален модератором.

Chezahren
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 12.02.17 - 05:03
Комментарий удален модератором.

Xeniya
Re: В 2017 году 45 семей из Костанайской области смогут пройти...




Отправлено: 20.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациентка сама сказала свой диагноз.))
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: drakon, КГСПС, Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 239
Пользователей: 3
Всего: 242

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх