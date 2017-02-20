ГИП Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 1224

Регистрация: 25.05.09 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:11 Цитата: peshexod:

89-й?

На последнем фото 9-ка выглядывает.

Это может быть первая 9, - 198..,



Вот 1980 год:



Видно, что первая цифра 9 напротив двух самых длинных стволов. У Юджина на фото, цифра 9, на том же месте у высоких стволов. Это два фото городка 1980 года.

1989 год, это наверно, слишком уже поздно для этого городка.



Юджин, спасибо за фото!

На последнем фото, сказочный городок. Это фото 1980 года. Помню эти городки из далекого детства. Еще один городок был за гастрономом "Центральный".



[Исправлено: ГИП, 20.02.2017 - 15:18]