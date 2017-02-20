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≡ В Костанае убита бывший главный врач Костанайского областного психо-неврологического диспансера		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае убита бывший главный врач Костанайского областного психо-неврологического диспансера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как стало известно "НГ" из источника, близкого к медицинским кругам, труп Рашиды Сандыбаевой был обнаружен в ее квартире сегодня в одиннадцатом часу утра.
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осведомленный
Re: В Костанае убита бывший главный врач Костанайского...




Отправлено: 20.02.17 - 17:29
Комментарий удален модератором.

§ vbn
Re: В Костанае убита бывший главный врач Костанайского...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 20.02.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно без пациентов клиники не обошлось.
Профайл

7
Re: В Костанае убита бывший главный врач Костанайского...




Отправлено: 20.02.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При такой работе еще и на пенсии работать, это перебор. Нормальный человек на такой работе о пенсии только мечтает.
Один из грехов...

ВЧК
Re: В Костанае убита бывший главный врач Костанайского...




Отправлено: 20.02.17 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно скоро прояснится и дело не в профессиональной деятельности покойной Рашиды Сандыбаевой.

55
Re: В Костанае убита бывший главный врач Костанайского...




Отправлено: 20.02.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
7:
Один из грехов...

чувак, какая у нас пенсия?

Николай
Re: В Костанае убита бывший главный врач Костанайского...




Отправлено: 20.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои соболезнования родным и близким...

врач
Re: В Костанае убита бывший главный врач Костанайского...




Отправлено: 20.02.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из источника, близкого к медицинским кругам, жэто что , новая формулировка? смешно.
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