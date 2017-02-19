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§ NG.kz
Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Павлодарской области Булат Бакауов предложил отпраздновать праздник весеннего равноденствия Наурыз не 22 марта, а в апреле.
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112
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?




Отправлено: 20.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Ну этот хоть однофамилец, а наш то аким наверно настоящий коммунист..

112
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?




Отправлено: 20.02.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
перенести Казахстан в Северную Африку надо.

А проще его самого в Африку отправить, любителя тепла.
Пусть там над племенами африканскими командует..

* КГСПС
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.02.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну этот хоть однофамилец, а наш то аким наверно настоящий коммунист..

Повнимательнее читайте новость прежде, чем комментировать, там ничего нет про 22 апреля, это сугубо ваша фантазия
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