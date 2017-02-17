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≡ Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 февраля 2016 года Сункар Козбаков сообщил адвокату Ерлану Мухамеджанову об оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в отношении его клиента из Костанайского филиала АО «Казахстан Темир Жолы». 14 февраля в Костанае, на ул. Гоголя, Козбаков получил в салоне машины от адвоката 3 млн тенге.
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§ vbn
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 17.02.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно , как в школе .
Профайл

Ерема
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 18.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с директором дгд он так и сидит на своей должности, то таможиников хлопнула то фиников которые у него в подчинении ???

Рулон Обоев
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 18.02.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прямо на день валентина , погудеть не дали товарищи

Еркин
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 18.02.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пусть финик на своей шкуре теперь испытает тяготы заключения , а то на лево на право кошмарят бизнесменов, а кто не соглашаются садят сколько людей от этих фиников пострадало.

дядя Уэф
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 18.02.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дык ша выяснится ,что платежеспособность у Сункара есть и двое детей.и ваааааще характеристика от коллег отличная,
пожурят пальчиком и все
он же не сопротивлялся представителям эцилопам

глас народа
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 18.02.17 - 20:20
Комментарий удален модератором.

мудрый ворон
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 19.02.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это события 2016 или 2017 года?

m
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 19.02.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
директор ДГД по-любому должен уйти, это ведь госслужба. Доненбаев вроде бы директор

Ерема
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 19.02.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
m:

Что вам сделал вообще доненбаев, нормальный мужик

Фонвизе
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 20.02.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь уже есть обращение адвокатов арестованного министра нацэкономики Бишимбаева, где они просят не говорить, не писать о своем подопечном, что он украл миллиард, выделенный на строительство стеклозавода, что обвинительный тон не уместен, что только суд может утверждать о виновности человека. Он исключение, видимо, из общего правила, когда задержанный, арестованный сразу объявляется совершившим то или иное преступление...
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