Фонвизе Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в... #24







Отправлено: - 18:12 А ведь уже есть обращение адвокатов арестованного министра нацэкономики Бишимбаева, где они просят не говорить, не писать о своем подопечном, что он украл миллиард, выделенный на строительство стеклозавода, что обвинительный тон не уместен, что только суд может утверждать о виновности человека. Он исключение, видимо, из общего правила, когда задержанный, арестованный сразу объявляется совершившим то или иное преступление...