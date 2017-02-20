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≡ Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С давних времен Масленица является одним из самых любимых праздников славянских народов. Пришедший еще из языческой культуры, этот праздник сохранился и после принятия христианства.
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§ Ольга Колоколова
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2098
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 20.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс!) Юджин, ай браво!)
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§ peshexod
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 20.02.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
89-й?
На последнем фото 9-ка выглядывает.
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оскорбленные Костанайцы
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 20.02.17 - 18:10
Комментарий удален модератором.

§ ГИП
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1224
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 20.02.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
89-й?
На последнем фото 9-ка выглядывает.

Это может быть первая 9, - 198..,

Вот 1980 год:

Видно, что первая цифра 9 напротив двух самых длинных стволов. У Юджина на фото, цифра 9, на том же месте у высоких стволов. Это два фото городка 1980 года.
1989 год, это наверно, слишком уже поздно для этого городка.

Юджин, спасибо за фото!
На последнем фото, сказочный городок. Это фото 1980 года. Помню эти городки из далекого детства. Еще один городок был за гастрономом "Центральный".

[Исправлено: ГИП, 20.02.2017 - 15:18]
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ЯВП
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 20.02.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, спасибо!
Много тёплых воспоминаний.
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