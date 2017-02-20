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§ NG.kz
Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к даче ложных показаний
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикрывая топорную работу своих полицейских, заместители начальника Карабалыского РОВД Амантай Агайдаров и Жангельды Акинов, заплатили подозреваемой в краже 100 000 тенге. Однако их жестоко обманули.
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Хахаха
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:11
Комментарий удален модератором.

Денис
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогноз погоды на ближайший месяц: ожидаются регулярные осадки вызваннные циклоном из центра республики.Всем нечистым на руку рекомендуется не выходить из дома. Ослабление осадков ожидается после проведения мероприятий по угощению богов с запада на мероприятии в центре циклона.

Шон
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:

Она эти деньги истратила адвокату, чтобы остановить этот беспредел . Молодец девушка!

Гость
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такое понятие честь мундира! А они все запачкали вот поэтому люди уже не верят тем полицейским кто выполняет свою работу честно без взяток.дыма без огня не бывает,Надо жостко наказывать взяточников тем более полицейских,минимум отрубить руки,или смертная казнь!Если пошел работать в полицию то работай честно если нет то сними погоны и отдыхай!

азат
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взятки берут и дают не из за того, что они нехорошие, во всем виновата система. К сожалению она практически везде вокруг нас. Начиная от род.дома и вплоть до кладбища.

§ Доктор СИЗО
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2436
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Есть такое понятие честь мундира! А они все запачкали

-вы хоть сами верите, что проповедуете....пока не пересажают взяткодателей в течении 50 лет.... процесс будет продолжаться....
Профайл

ВЧК
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
Сейчас у нас идет очередная компания " борьба с коррупцией ", а законы, презумпция невиновности как бы в стороне. А этих подполковников просто стали жертвами компанейщины. Интересно а у нас будет компания борьбы с ворами, грабителями, убийцами и т.п.

Реально что то тут не так... без доказательств наказали людей.. а если это на самом деле оговор?

* Моше
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 20.02.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой правильности или неправильности поступка девушки вы тут говорите? Все правильно сделала! С такими понятий правильности быть не может. Как они с людьми, так и с ними. Эти садисты с грязными помыслами, руками и мундирами - не полицейские, а оборотни мусорские . Ишь, договориться они хотели...не надо беспредел творить и честь мундира позорить, хуже бандитов.
Профайл

бобер
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
О какой правильности или неправильности поступка девушки вы тут говорите? Все правильно сделала! С такими понятий правильности быть не может. Как они с людьми, так и с ними. Эти садисты с грязными помыслами, руками и мундирами - не полицейские, а оборотни мусорские . Ишь, договориться они хотели...не надо беспредел творить и честь мундира позорить, хуже бандитов.



МОШЕ я не знаю кто Вы но искренне Вас уважаю, согласен на 100%
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