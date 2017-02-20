112 Re: Флуд и оффтопик #12670







Отправлено: - 16:57 Цитата: Доктор СИЗО:

если бы гр.Умурзаков был Героем Советского Союза, тебе не

У него своя жизнь была.

Свои 11 детей, двое по моему умерли.

Свой сын и от него внук, прямой его потомок.

Я же от дочери еще был рожден, кто по сути я ему такой был?

По русски внук, по нашему нагаши, или что то в этом роде, родич по матери..

Значит дальний..

Это мы еще с далекого детства знали, что мы так себе, что мы есть что нас нет..

Кроме кровника по роду.

Да и все таки у него своя семья просто огромная была, свой табун лошадей, 9 тогда помню и 2 жеребенка.

Скота по моему голов 15 было.

Утки и куры не в счет.

Ружье двустволка.

Пщак он всегда под голову клал, под перину..

Шел на озверелых быков, когда те зверели и обучал лошадей..

Выбрал для этого, то есть бросил Казахстанец и переехал в камыстинские степи на бригаду, 10 км от совхоза, подальше от глаз, чтобы не завидовали, и выращивал скот и лошадей..