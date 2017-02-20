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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У деда помню тоже много медалей и орденов было, мы еще в детстве спорили что лучше, орден или медаль..
Но тут медаль и ладно, главное написано что он Герой Советского Союза..
Иногда эти от акиматов и от власти как Нурбанчики и привидения бывают очень даже полезны..

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8992
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кста,я сомневался в теории "опломбированного дипломатического вагона", в котором,якобы Ленин с соратниками прибыл из Германии в Питер... но не так давно в zdf-history с Гвидо Кнопп (Guido Knopp) рассказывали об ЭТОМ путешевствии вождя... не было вагона,не было соратников... был дедушка Ленин один и был известен очень ограниченному кругу спецов... ехал через Данию,Швецию и Финляндию... меняя на каждой границе аусвайсы....
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321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но тут медаль и ладно, главное написано что он Герой Советского Союза..


опять гонишь.
кто написал что он герой СССР?
это ты сам придумал.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
кто написал что он герой СССР?

А кто он, не герой?
Для таких как ты, за которых он бился с фашизмом, возможно он никто, но надеюсь вас таким мало на этом свете..
А для меня каждый из них герой Советского Союза..
Ты не воевал за Родину, за Сталина, тебе этого не панимать, как можно Родину не продать..
Продал уже СССР..

§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1725
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но тут медаль и ладно, главное написано что он Герой Советского Союза..
Иногда эти от акиматов и от власти как Нурбанчики и привидения бывают очень даже полезны..

Герой Советского Союза — высшее звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.

Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза — медаль «Золотая Звезда» — учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года.

Вот список Героев СССР, укрупненный по буквам алфавита, далее выбираете с какой буквы начинается фамилия.

К сожалению, вашего деда Умурзакова Умутпая, среди Героев СССР, нет. Начинающихся на букву У -
127 фамилий Героев СССР.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Герой Советского Союза — высшее звание, которого удостаивали за

Для меня эти железяки не принципиальны.
Для меня сам факт того, что они сражались за Родину, а значит и за тебя в том числе есть факт героизма..

321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для таких как ты, за которых он бился с фашизмом, возможно он никто, но надеюсь вас таким мало на этом свете..
Ты не воевал за Родину, за Сталина, тебе этого не панимать, как можно Родину не продать..


ух ты , как флюгер.
а как поносишь ветеранов войны постоянно?
как перед 9 мая постоянно слюной брызжешь истерично,
поливая их грязью до визга ?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
а как

А как а как а как......
Ты там не задыхаешься от злобы?
Никогда, никогда не поносил как ты ветеранов..
Сам приведи пример то где..
Да, понты сегодняшние власти мне порой неприятны, которые используют в своей выгоде ветеранов..
Но это путать как то глуповато..

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2436
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для меня эти железяки не принципиальны.
Для меня сам факт того, что они сражались за Родину, а значит и за тебя в том числе есть факт героизма.

-если бы гр.Умурзаков был Героем Советского Союза, тебе не пришлось обворовывать продавщиц на Усской колее....и делать им недостачи... спокойненько обворовывал своего дядьку)))))
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
если бы гр.Умурзаков был Героем Советского Союза, тебе не

У него своя жизнь была.
Свои 11 детей, двое по моему умерли.
Свой сын и от него внук, прямой его потомок.
Я же от дочери еще был рожден, кто по сути я ему такой был?
По русски внук, по нашему нагаши, или что то в этом роде, родич по матери..
Значит дальний..
Это мы еще с далекого детства знали, что мы так себе, что мы есть что нас нет..
Кроме кровника по роду.
Да и все таки у него своя семья просто огромная была, свой табун лошадей, 9 тогда помню и 2 жеребенка.
Скота по моему голов 15 было.
Утки и куры не в счет.
Ружье двустволка.
Пщак он всегда под голову клал, под перину..
Шел на озверелых быков, когда те зверели и обучал лошадей..
Выбрал для этого, то есть бросил Казахстанец и переехал в камыстинские степи на бригаду, 10 км от совхоза, подальше от глаз, чтобы не завидовали, и выращивал скот и лошадей..

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Поклонной горе в музее , есть зал с фамилиями всех ГСС , находил там Парадовича из Кустаная .
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