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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У деда помню тоже много медалей и орденов было, мы еще в детстве спорили что лучше, орден или медаль..
Но тут медаль и ладно, главное написано что он Герой Советского Союза..
Иногда эти от акиматов и от власти как Нурбанчики и привидения бывают очень даже полезны..

* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8992
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кста,я сомневался в теории "опломбированного дипломатического вагона", в котором,якобы Ленин с соратниками прибыл из Германии в Питер... но не так давно в zdf-history с Гвидо Кнопп (Guido Knopp) рассказывали об ЭТОМ путешевствии вождя... не было вагона,не было соратников... был дедушка Ленин один и был известен очень ограниченному кругу спецов... ехал через Данию,Швецию и Финляндию... меняя на каждой границе аусвайсы....
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321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но тут медаль и ладно, главное написано что он Герой Советского Союза..


опять гонишь.
кто написал что он герой СССР?
это ты сам придумал.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 20.02.17 - 16:12
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