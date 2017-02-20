Цитата: Денис:

будете в очереди за 10 лет занимать до рождения ребенка где-то около 500000 -чной.и дадут вам место в алмаате,а живете вы в Кустанае.

Ну вот не надо считать себя умнее других. И да, относительно очередей на текущий момент: с тех пор, как моему ребенку исполнилось 2 года - мне уже несколько раз звонили и предлагали место в детском саду. Так что сейчас проблемы очередей нет. Может быть, зависит от района города.