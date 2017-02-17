Цитата: 112:

Да чо ты заладил то?

Я приехать Масква и стать остановка и сесть в автобус до Кремля, сколько заплатить должен?

Вай! Дарагой! 1 поездка - 55 рэ, 2 поездка -110 рэ.



Можно другой тариф, безлимитный называется, езжай сколько хочешь, стоимость на 1 день - 210 рэ.



Полная информация о стоимости проезда от Метрополитена, по билетам которого можно совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе или трамвае - здесь ,



от Мосгортранса, где так же поездки на метро и(или) на наземном транспорте - информация тут



Если ты наш дарагой, едешь с подмосковья, то тут по сложнее сказать. Подмосковье большое. Можно электрычкой, можно автобусом, можно такси, а можно на, это, как его называется на геликоптере , - круче чем на гэлэнвагене будет



[Исправлено: Нурбанчик, 20.02.2017 - 14:20]