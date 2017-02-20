Денис Re: Инопланетяне? Бобры? #2







Отправлено: - 15:44 а где видеокамеры наблюдения? как-то показывали в сети идет семейная пассия с ребенком по парку. тут вдохновленный папа начинает пинатьскульптуры, ребенок за ним вторит.. ну, сняли его на видео, а как дальше история была, умалчивает. давно пора парки,скверы камерами снабдить,дабы вандализма не было. В основном это "люди" от 10 до 40 лет. НИчего в жизни хорошего не видевшие,поэтому ничего и сделать сами не в состоянии. таких надо отлавливать и на 10 лет в Сибирь пилить сосны,раз им так нравится их ногами пинать.