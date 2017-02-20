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§ NG.kz
Инопланетяне? Бобры?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни те и не другие, а как классифицирует наука представители Челове́ка разу́много (лат. Homo sapiens — вид рода Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов.).
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§ Undead
Re: Инопланетяне? Бобры?
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 20.02.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если над каждой ёлкой полицейского ставить, то на ЭКСПО денег не хватит.
А явление это, увы, старо как мир. Вандализм обыкновенный. Искореняется ужесточением наказания и повышением уровня культуры граждан.
Профайл

Денис
Re: Инопланетяне? Бобры?




Отправлено: 20.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где видеокамеры наблюдения? как-то показывали в сети идет семейная пассия с ребенком по парку. тут вдохновленный папа начинает пинатьскульптуры, ребенок за ним вторит.. ну, сняли его на видео, а как дальше история была, умалчивает. давно пора парки,скверы камерами снабдить,дабы вандализма не было. В основном это "люди" от 10 до 40 лет. НИчего в жизни хорошего не видевшие,поэтому ничего и сделать сами не в состоянии. таких надо отлавливать и на 10 лет в Сибирь пилить сосны,раз им так нравится их ногами пинать.

§ yudjin
Re: Инопланетяне? Бобры?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.02.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
(ныне Независимости)

точнее "вскоре", но пока еще нет.

Цитата:
Инопланетяне? Бобры?

нет:
Профайл

* Алиса
Re: Инопланетяне? Бобры?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.02.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:
Если над каждой ёлкой полицейского ставить, то на ЭКСПО денег не хватит.

ТАк не надо искать денег. ПО-моему у нас (в городе) количество полицейских превышает уже количество неполицейких в несколько раз. Они уже есть в сверхнорме. Вопрос - ГДЕ они?. Как поймать бросающего окурок или плюющего - тут как тут. А в подобном случае - ветром сдуло и будет сдувать... :-x
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