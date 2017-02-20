112 Re: Флуд и оффтопик #12661







Отправлено: - 15:53 У деда помню тоже много медалей и орденов было, мы еще в детстве спорили что лучше, орден или медаль..

Но тут медаль и ладно, главное написано что он Герой Советского Союза..

Иногда эти от акиматов и от власти как Нурбанчики и привидения бывают очень даже полезны..