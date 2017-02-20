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§ NG.kz
Очереди в детские сады объединят в одну - МОН РК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Сагадиева, поставленные задачи можно выполнить за полгода. Он отметил, что в четырех акиматах (Астаны, Караганды, Алматы и Костаная) уже внедряются пилотные проекты.

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Денис
Re: Очереди в детские сады объединят в одну - МОН РК




Отправлено: 20.02.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, да будете в очереди за 10 лет занимать до рождения ребенка где-то около 500000 -чной.и дадут вам место в алмаате,а живете вы в Кустанае. Зато все по -честному и без коррупции. Может быть просто деньги не на ономастику потратить, а на восстановление дес.садов?)тогда и очередей не будет?

Житель
Re: Очереди в детские сады объединят в одну - МОН РК




Отправлено: 20.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и беда в том что очереди выдают акиматы,оттуда и вся грязь и коррупция.Нужен совет старейшин,но что бы в него не входили бывшие прокурору или судьи с ментами,совет из людей проработавших честно всю жизнь а не сидевших в креслах мошенников и коррупционеров с наркоторговцами.Тогда и будет порядок.

§ Victor Yang
Re: Очереди в детские сады объединят в одну - МОН РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7826
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.02.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
будете в очереди за 10 лет занимать до рождения ребенка где-то около 500000 -чной.и дадут вам место в алмаате,а живете вы в Кустанае.

Ну вот не надо считать себя умнее других. И да, относительно очередей на текущий момент: с тех пор, как моему ребенку исполнилось 2 года - мне уже несколько раз звонили и предлагали место в детском саду. Так что сейчас проблемы очередей нет. Может быть, зависит от района города.
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