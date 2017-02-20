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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2211
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масленица началась,может кто подкинет хорошие рецепты блинов и начинок.
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прохожий
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Масленица началась,может кто подкинет хорошие рецепты блинов и начинок.


блины с черной икрой вкусные.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2211
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прохожий:
блины с черной икрой вкусные.

С сёмгой и маскарпоне тоже,
Но всёже хотелось бы рецепты доступные для всех.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3934
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.02.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот хороший рецепт: главное купить качественные продукты для изготовления блинов. 100% тогда получается вкусные.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть,


Что ж ты прямо с козырей сразу заходишь?!
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2434
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Спасибо Нурбанчик, что хоть один раз, точнее второй раз в жизни не соврал.
Первый раз с паровозом..
Мой дед герой Советсского Союза и должны об этом помнить всегда и в любое время.
Странно, он сам не помнил какого года, то ли 16го, то ли 18го.
Но тут 18м написано..

-детская игрушка этот сайт.....настоящего ветерана ВОВ моего дядю Мустафина Ахмеджана фронтовиком не признал....зато десяток, мной придуманных, типа Иванов, Петров, Сидоров, Тулебаев, Жумабаев и т.д охотно признал....и даже ихние награды показал..... :lol: :lol: :lol: :lol:
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321
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мой дед герой Советсского Союза и должны об этом помнить всегда и в любое время.


во сне приснилось ? тебе же сказали- медаль за отвагу.
еще звание маршала ему присвой тогда заодно.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
тебе же сказали- медаль за отвагу.

Гнать то кончай.
Он герой.
Они все герои Советского Союза, они все присягали на верность ему и бились за него..
Очень интересно сейчас наблюдать праздник 23го февраля будет, ведь миллионы пасанят тоже присягали СССР, но никто за него не бился..

§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1724
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
детская игрушка этот сайт

С чего вы это взяли? Был проделан и производится большой труд в увековечивании данных о всех военнослужащих, воевавших в рядах Красной Армии.

Вот есть Мустафин Ахметжан, призван Убаганский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Убаганский р-н;
гв. ст. сержант, вручен Орден Славы II степени, медаль «За взятие Берлина», медаль «За отвагу»

Мустафин Ахметжан, призван Мендыгаринский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, вручен Орден Красной Звезды

Мустафин Ахметжан, призван Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Басбек, вручен Орден Отечественной войны II степени

Имеется информация о Мустафине Ахмеджане, призван Сталинский РВК, Казахская ССР, Акмолинская обл., Сталинский р-н , пропал без вести в 1942 году
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Был проделан и производится большой труд в увековечивании данных о всех военнослужащих, воевавших в рядах Красной Армии.


Там адский труд по разбору, оцифровке и сканированию.
Родственников там нашёл.
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2434
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Вот есть Мустафин Ахметжан, призван Убаганский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Убаганский р-н;
гв. ст. сержант, вручен Орден Славы II степени, медаль «За взятие Берлина», медаль «За отвагу»

Цитата:
Нурбанчик:
Мустафин Ахметжан, призван Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н, п. Басбек, вручен Орден Отечественной войны II степени

-это один и тот же человек, мой дядя, мастер рукопашного боя, ....спасибо Нурбанчик....
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2211
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.02.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашла своего деда,но не все ордена и медали там указаны :-(
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§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1724
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 20.02.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
это один и тот же человек, мой дядя, мастер рукопашного боя, ....спасибо Нурбанчик....

Цитата:
kbkz1980:
Нашла своего деда,но не все ордена и медали там указаны


Информация из миллионных (вернее многомиллионных) архивных данных постоянно прорабатывается и обновляется. Вполне возможно, что данные поступают из многих Архивов, так что не стыковки возможны.
Такой труд людей, кто занимается сбором всех этих архивных данных на данном специфическом сайте, да и само решение власти, о сборе информации на данном сайте, заслуживает, на мой взгляд, действительно глубокого уважения.Я сам нашёл деда, посмотрел на карте Европы его боевой путь.

[Исправлено: Нурбанчик, 20.02.2017 - 15:39]
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2434
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Информация из миллионных (вернее многомиллионных) архивных данных прорабатывается.

-давайте трезво посмотрим на возможности сайта....относительно моего дяди....все предельно ясно....райвоенкомат отправил ответ по запросу...
- вот относительно мужа моей матери....приходили отписки...пропал без вести....как будто и не было человека.... такая бумажка в то время была хуже судимости для родственников....могли и в Сибирь заслать...так, она сама выехала по вербовке....в Сибирь...
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8992
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, бОльшая часть второй мировой войны - результат политики Ленина? И без нее не было бы второй мировой? Гитлера бы приняли в Венскую художественную академию?

ну ЕСЛИБЫ большевики не подписали (с подачи Ленина,и спецслужб кайзеровской Германии) Брест-Литовский договор,ефрейтора могли бы и на фронте застрелить... :-)
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