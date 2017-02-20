Доктор СИЗО:

это один и тот же человек, мой дядя, мастер рукопашного боя, ....спасибо Нурбанчик....



kbkz1980:

Нашла своего деда,но не все ордена и медали там указаны

[Исправлено: Нурбанчик, 20.02.2017 - 15:39]