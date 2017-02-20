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§ NG.kz
Трое детей пострадали в ДТП на территории Федоровского района
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27236
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария с участием двух автомобилей произошла в воскресенье, 19 февраля, около 16 часов, в двух километрах от п. Успеновка Федоровского района. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, в обеих машинах ехали дети.
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ВЧК
Re: Трое детей пострадали в ДТП на территории Федоровского...




Отправлено: 20.02.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну куда вот летят эти горе водители? Зачем торопиться? На небесах принимают круглосуточно! Только беда в том что по безалаберности одного страдают ни в чём не повинные люди.
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