ВЧК Re: Трое детей пострадали в ДТП на территории Федоровского... #1







Отправлено: - 13:23 Ну куда вот летят эти горе водители? Зачем торопиться? На небесах принимают круглосуточно! Только беда в том что по безалаберности одного страдают ни в чём не повинные люди.