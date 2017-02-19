Цитата: peshexod:

Как люди с таким мышлением попадают на столь высокий пост?

Нормальное у него мышление . Тем более человек практически подошёл к этому вопросу . Мы то все зажаты в рамках своего мировоззрения и мироощущения , а Булат свободен от этого всего . И для него , как для свободного и независимого человека , не составляет труда отвязать любой праздник от определённой даты и перенести его в любое другое место . Ведь важен в конечном итоге сам праздник , а не дата его проведения . Не в этом ли и есть абсолютная свобода , когда ты как художник не ограничен ни чем . Думаю на отчётной встрече с населением , его инициатива вызвала бурю оваций . Тем более что справлять Наурыз можно будет два раза , по старому и по новому (как Новый год) .