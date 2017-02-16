/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Недавно им кричали «Горько!»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27236
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пара № 5 - Кристина и Николай. Пара № 6 - Дарья и Альберт. Абсолютный победитель будет выбираться по итогам семи номеров.
Читать статью

§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
был молод,совсем мозги не работали

о господи, так в старости не лучше - вообще выветриваются.
Цитата:
07Litra:
так много философии?

там мало совсем - че приписывать-то лишнего.И то оно было адресовано взрослым :-o :-o

Цитата:
07Litra:
выж все отработанный материал... ваши бренные тела уже никому не нужны,

да ну? это скорее больше к мужскому полу относится... :-P Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...

[Исправлено: Алиса, 16.02.2017 - 20:18]
Профайл

§ Валентин
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5327
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...


[густо краснеет]
Профайл

§ 113
Re: Недавно им кричали «Горько!»
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 16.02.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
[густо краснеет]

Кто краснеет? 07 или Алиса?
Профайл

§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.02.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Кто краснеет? 07 или Алиса?

я? да вроде нет и не планирую.....И вообще, кажется, это Валентин ;)
Профайл

§ 07Litra
Re: Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мы же вам не напоминаем,чё уже одной лапкой в новом ботиночке из лака и тем более манёвр сгреб-сье.. осталось лишь в мечтах и байках

Цитата:
Алиса:
Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...

у-у... бабы ёги... злющие какие вы, дефки.... :lol:
Профайл

§ 07Litra
Re: Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Муля,я знаю правила обряда венчания.
Не исключаю ,что это таинство и я пройду.

да ну бросьте эту затею Эллочка... этож сродни пострижению в монахини... не то што грешного сказать нельзя будет,но о греховном и подумать нельзя... а как жить в современном мире,не пожелав штоб у автобусника колесо отвалилось,у соседа глаз выпал,а у коллеги ж.р. штоб "причинное" место на лбу развёрзлось.... :lol: :lol:
Профайл

123
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 16.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без году неделя вместе и прутся в церковь! Нельзя так! Вы понимаете какая это клятва и ответственность?! Венчайтесь лет в 60! Если,конечно,вместе останетесь.

§ 07Litra
Re: Недавно им кричали «Горько!»
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 16.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
да ну? это скорее больше к мужскому полу относится... :-P Внешне пыжатся-петушатся, а по факту - песок струится...

где?как?почему? :-o это вы так всё утрируете со своей женсой колокольни... это в вас бунтует то,что мужики вам инъектировали в процессе полового общения.... :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
не то што грешного сказать нельзя будет,но о греховном и подумать нельзя... а как жить в современном мире,не пожелав штоб у автобусника колесо отвалилось,у соседа глаз выпал,а у коллеги ж.р. штоб "причинное" место на лбу развёрзлось....

Я же в миру милейшедоброе созданье,а здеся имиджа такая у меня.Так что,старенький на меня не наговаривай
:lol:

[Исправлено: kbkz1980, 17.02.2017 - 01:33]
Профайл

§ 74
Re: Недавно им кричали «Горько!»
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3751
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господи, развели тут демагогию...
Удачи и любви парам!
Профайл

Zanoza
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 20.02.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я, вот знаю одну девочку, которая стриптизёршей. А по пятницам смывает макияж, одевается подобающим образом и идёт в мечеть. При этом, я уверена что она - истинно верующая, в работа есть работа. Жизнь такая сейчас. Счастья и удачи всем и молодожёнам и форумчанам!
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: drakon, Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 2
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх