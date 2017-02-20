Цитата: азат:

Сейчас у нас идет очередная компания " борьба с коррупцией ", а законы, презумпция невиновности как бы в стороне. А этих подполковников просто стали жертвами компанейщины. Интересно а у нас будет компания борьбы с ворами, грабителями, убийцами и т.п.

Реально что то тут не так... без доказательств наказали людей.. а если это на самом деле оговор?