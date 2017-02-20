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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.02.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масленица началась,может кто подкинет хорошие рецепты блинов и начинок.
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прохожий
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 20.02.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Масленица началась,может кто подкинет хорошие рецепты блинов и начинок.


блины с черной икрой вкусные.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 20.02.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прохожий:
блины с черной икрой вкусные.

С сёмгой и маскарпоне тоже,
Но всёже хотелось бы рецепты доступные для всех.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3934
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.02.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот хороший рецепт: главное купить качественные продукты для изготовления блинов. 100% тогда получается вкусные.
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5327
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.02.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть,


Что ж ты прямо с козырей сразу заходишь?!
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* Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2430
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Спасибо Нурбанчик, что хоть один раз, точнее второй раз в жизни не соврал.
Первый раз с паровозом..
Мой дед герой Советсского Союза и должны об этом помнить всегда и в любое время.
Странно, он сам не помнил какого года, то ли 16го, то ли 18го.
Но тут 18м написано..

-детская игрушка этот сайт.....настоящего ветерана ВОВ моего дядю Мустафина Ахмеджана фронтовиком не признал....зато десяток, мной придуманных, типа Иванов, Петров, Сидоров, Тулебаев, Жумабаев и т.д охотно признал....и даже ихние награды показал..... :lol: :lol: :lol: :lol:
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 20.02.17 - 13:31
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