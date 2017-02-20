Цитата: 112:

Спасибо Нурбанчик, что хоть один раз, точнее второй раз в жизни не соврал.

Первый раз с паровозом..

Мой дед герой Советсского Союза и должны об этом помнить всегда и в любое время.

Странно, он сам не помнил какого года, то ли 16го, то ли 18го.

Но тут 18м написано..

-детская игрушка этот сайт.....настоящего ветерана ВОВ моего дядю Мустафина Ахмеджана фронтовиком не признал....зато десяток, мной придуманных, типа Иванов, Петров, Сидоров, Тулебаев, Жумабаев и т.д охотно признал....и даже ихние награды показал.....