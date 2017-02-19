amduscias Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6005

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:42 Цитата: Кобра:

Не только на Севере. В Аркалыкский музей зайдите - там этих скелетов и костей, вырытых на местных рудниках, завались. Доцент, меняйте ник - не тянете Вы на Доцента.

Парнишка, как всегда чего-то недочитал, потому рассуждает о неведомом ему предмете. Не только в Тураге, но и на территории Испании и Франции, как и в прочих Европах. Пусть съездит на экскурсию в грот Шове или пещеру Альтамира. Эрудит, блин.