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§ NG.kz
Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американские генетики объявили, что через два года мамонты перестанут быть частью истории древней Земли: ученые готовятся воскресить великанов, вымерших 4000 лет назад.
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§ amduscias
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6005
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 19.02.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вымерших 4000 лет назад

Гм... Вообще-то по данным официальной науки считается, что это произошло примерно 10 000 лет назад. Откуда взяли 4 000? Непонятно...
Хотя, в 60-е или 70-е мужики-золотоискатели (всей бригадой) на Индигирке видели стадо живых мамонтов. Да и резчики по мамонтовой кости столько изделий сдают, что просто невозможно, якобы, столько старых костей нарыть. Чёрт его знает, может ещё не все и вымерли. Тайга дело такое, необъятное...
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§ 07Litra
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
07Litra


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Сообщений: 8987
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Хотя, в 60-е или 70-е мужики-золотоискатели (всей бригадой) на Индигирке видели стадо живых мамонтов.

чифир с неразбавленным спиртом,способен творить ещё и не такие фата-марганы... :lol:
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§ 07Litra
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Да и резчики по мамонтовой кости столько изделий сдают, что просто невозможно, якобы, столько старых костей нарыть.

Вы не поверите,но О.Куваев (да,да,тот самый),упоминал о случаях в разных местах Яны и Индигирки,где каюры собак кормили мамонтовым мясом....
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Кобра
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 20.02.17 - 04:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общеизвестно, что мамонты ОБИТАЛИ на СЕВЕРЕ СИБИРИ и на Севере Канады, где в пластах вечной мерзлоты и находят останки этих древних , вымерших животных.

Не только на Севере. В Аркалыкский музей зайдите - там этих скелетов и костей, вырытых на местных рудниках, завались. Доцент, меняйте ник - не тянете Вы на Доцента. :-)

ВЧК
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 20.02.17 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
Общеизвестно, что мамонты ОБИТАЛИ на СЕВЕРЕ СИБИРИ и на Севере Канады,

Опять пропихиваешь выводы карманных "учёных" с замороженными мозгами которые за пределы Сибири бояться выезжать. Если и возродят мамонтов то конечно только американцы.

Гость
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 20.02.17 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы все деньги внедряли на лекарство от рака, зачем нам нужны мамонты...

§ amduscias
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6005
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Вы не поверите,но О.Куваев (да,да,тот самый),упоминал о случаях в разных местах Яны и Индигирки,где каюры собак кормили мамонтовым мясом....

Разумеется, я это знаю. Но согласитесь, бивня всего два, а мяса 10-12 тонн. Резчики работают по бивню на лопатках и ключицах никто не режет.
И, кстати, сохранились все бухгалтерские книги по факториям, принимавшим бивни ещё в царские времена. Так там такие объемы, что накопать невозможно. Но, правда, возможны приписки... :-)
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§ amduscias
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6005
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.02.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Не только на Севере. В Аркалыкский музей зайдите - там этих скелетов и костей, вырытых на местных рудниках, завались. Доцент, меняйте ник - не тянете Вы на Доцента.

Парнишка, как всегда чего-то недочитал, потому рассуждает о неведомом ему предмете. Не только в Тураге, но и на территории Испании и Франции, как и в прочих Европах. Пусть съездит на экскурсию в грот Шове или пещеру Альтамира. Эрудит, блин.
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михалыч
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 20.02.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Эрудит, блин.


а что так пренебрежительно ?
тоже не стройте из себя знатока,
иногда такое напишите, что хоть стой хоть падай.
профессор, блин.

Сосед
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 20.02.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людей лечить не научились, так зато мамонтов воскресить решили...
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