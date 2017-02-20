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§ NG.kz
Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к даче ложных показаний
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикрывая топорную работу своих полицейских, заместители начальника Карабалыского РОВД Амантай Агайдаров и Жангельды Акинов, заплатили подозреваемой в краже 100 000 тенге. Однако их жестоко обманули.
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456
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то они наказаны, нам не удалось доказать их вину в пытках, хотя все факты указывали , на то что эти самые "начальники" не первый раз применяют недозволенные методы, но там еще остались, те которые творят весь беспредел, люди берут на себя то, чего не совершали. За все в этой жизни приходится платить.

* Солнышко
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 20.02.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были бы полицейские чуть-чуть поумнее, то прежде чем передавать деньги составили бы медиативное соглашение и в досудебном порядке урегулировали бы проблему. А так девушка молодец.
Профайл

азат
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да хорошие времена настали у нас для воров, насильников, грабителей, убийц.

121
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы хвалите девушку. А на деле получается она такая же как и они обманщица. И не факт что на самом деле не крала из магазина.

азат
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По вашему молодец то, что она взяла деньги и кинула их. Ну и кто она после этого.

грядка
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется, дали так справедливо строго подполковникам из-за резонанса о пытках, это явление сейчас держат на особом контроле, потому сами запачкались, отмазывая подчиненных.

ноухау
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
По вашему молодец то, что она взяла деньги и кинула их. Ну и кто она после этого.

Цитата:
121:
Вот вы хвалите девушку. А на деле получается

чисто по-человечески взяла деньги раз они, полковники, опустились до отмазки (а значит крышуют преступную систему) зверьков, издевавшихся над беззащитной женщиной. Прально сделала, а то 112 взял моду преступников оправдывать.

джо блэк
Re: Карабалыкские подполковники лишились свободы за подкуп к...




Отправлено: 20.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
грядка:
Кажется, дали так справедливо строго подполковникам из-за резонанса о пытках, это явление сейчас держат на особом контроле, потому сами запачкались, отмазывая подчиненных.

Яблоко от яблони...
Это их методы,они по другому и не умеют.
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