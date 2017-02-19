yudjin Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле? #19





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:28 Цитата: так как 22 марта в нашем регионе — все еще зимняя погода, — сказал Булат Бакауов

Согласен, у нас так в прошлом году было



погода-то зачастую зимняя, но переносить не стоит... традиция всё же.



Хотя возрожденный Наурыз в Кустанае вновь отметили в мае 1989 года

как щас помню его... хотя остальные в памяти не очень отложились...