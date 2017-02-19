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§ NG.kz
Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Павлодарской области Булат Бакауов предложил отпраздновать праздник весеннего равноденствия Наурыз не 22 марта, а в апреле.
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Кобра
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?




Отправлено: 20.02.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
моя одноклассница Надежда проживающая в Белгороде

Давно сменила имя на Нелли. Ты еще не в курсе? И давно она "Нашей Газетой" интересуется?

§ Алиса
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.02.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати, 22го апреля родился по моему Ленин,

Марик, тебе в тему )))
Цитата:
В Эквадоре в воскресенье прошли выборы президента страны. По данным экзит-поллов, лидирующую позицию занимает кандидат от правящего левого блока "Альянс Страна", бывший вице-президент Ленин Морено.

(в коляске)
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§ peshexod
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3127
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 20.02.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как люди с таким мышлением попадают на столь высокий пост?
Вроде и тестирование, рекомендации и утверждения проходят :-(
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Читатель 1
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?




Отправлено: 20.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аристократию истребили в 17-м , остались только рабочие и крестьяне, да "самозанятые")))) - не из кого назначать ( так и попадают "наверх",.....)

§ yudjin
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4411
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так как 22 марта в нашем регионе — все еще зимняя погода, — сказал Булат Бакауов

Согласен, у нас так в прошлом году было

погода-то зачастую зимняя, но переносить не стоит... традиция всё же.

Хотя возрожденный Наурыз в Кустанае вновь отметили в мае 1989 года
как щас помню его... хотя остальные в памяти не очень отложились...
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