Цитата: Внук Ильича:

А все таки нормально им в 45 навешали, до сих пор убогимх корежит.



ну а это совсем неблагодарно и непорядочно,по отношению к тем,кто привёл вашего дедушку к власти.... и всё,что случилось в период 1941-1945 года,результат политики бездаря-студента,отчисленного с юридического факультета Казанского универа....

и,как мы господа видим,яблоко от яблони (то биш внучок от дедушки) далеко не откатилось... та же примитивность,та же убогость...