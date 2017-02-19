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Куратор темы: nurgeldy
112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
самое страшное думал бы в точности как 112-й

Что в том плохого, если б немного развился, стал шире кругозор, немного стал умнее?
Взглянул бы из своего темного мирка на весь мир, и мир поглядел на тебя..

мнение
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
У нашего форумного 112-го о


это политика редактора газеты, держать этого клоуна,
позволять ему все, от рекламы педофилии до клеветы на героев войны.
позорная политика. оппонентов посылают подальше, цензура у них такая.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
дед это его родной, а пятый родственник по матери.

Матери отец, а значит носитель его рода не я.
Носитель мой братан по матери Умурзаков Мырзахмет, ныне гражданин России..
У нас кыпшаков ведь именно так, по родам.
Но если по русски, до это такой же дед как и по отцу..

гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
. я вот тоже,вроде как Родину продал...


ты убежал от наказания. забыл?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
оппонентов посылают подальше

Не помню когда ты мне оппонировал..
Это похоже на клевету..
Значит правильно сделали..

§ 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ты убежал от наказания. забыл?

от чего?
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гость
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:

У чекушки такая заумная теорема в его взглядах на благоустройство общества, что он сам не может её понятным языком изложить.
Чего-то плетёт, плетёт, сейчас 112 поддержал. К чему?
Хочешь с ним нянькаться, бери его к себе и воспитывай сколько угодно, пока не надоест.

Внук Ильича
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
ты убежал от наказания. забыл?

:lol: Просто дриснул, там не пригодился убогий, тут и изливает свои никчемные слезушки. А все таки нормально им в 45 навешали, до сих пор убогимх корежит.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Хочешь с ним нянькаться, бери

Не ожидал от тебя тролля, что это ты хочешь со мной нянькаться и потому придумываешь какие то словечки, достойные необразованной няньки Машки..

§ 113
Re: Флуд и оффтопик
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 19.02.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Вот информация об награждении, в списке он 19.,

Всё так, номер 19 в списке узбек.
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§ 07Litra
Флуд и оффтопик (часть 2)
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 23:11
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§ 07Litra
Флуд и оффтопик (часть 2)
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 23:16
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 843 из 843«1...841842843
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