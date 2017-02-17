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§ NG.kz
Изменены допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 04.11.2016 № 761, вступившим в силу 23.01.2017, внесены изменения в допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК.
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§ pmkz
Re: Изменены допустимые весовые и габаритные параметры...
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2946
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пилить капот...
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§ 74
Re: Изменены допустимые весовые и габаритные параметры...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересное про длину фур

http://pikabu.ru/story/interesnoe_pro_dlinu_fur_2858765
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§ 74
Re: Изменены допустимые весовые и габаритные параметры...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане увеличена максимально допустимая масса грузовых авто для передвижения по дорогам, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, передает КазТАГ.

«С учетом несущей и пропускной способности автомобильных дорог, а также конструктивных параметров эксплуатируемых автотранспортных средств, допускаемые массы для определенных категорий автотранспорта были увеличены», - говорится в сообщении на сайте МИР в понедельник.

Как уточняется, для трехосных авто (например, КамАЗ, ЗИЛ) допустима масса до 26 тонн в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн. Для седельных автопоездов (фуры), состоящих из двухосного тягача и двухосного полуприцепа, до 38 тонн, если масса двухосного тягача не более 18 тонн и нагрузка на сдвоенную ось полуприцепа 19 тонн.

«Нагрузка для сдвоенных осей автотранспортных средств с двухскатными колесами увеличена до 17 тонн в случае, когда нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн, для строенных и более осей на 1,5 тонны», - перечислено в тексте.

«Вместе с тем, в целях повышения транзитного потенциала Казахстана и обеспечения конкурентоспособности отечественных перевозчиков на европейском и среднеазиатском рынке автоперевозок, допустимые габариты автомобилей были пересмотрены», - пояснили в министерстве.

Длина фур (в составе тягача с полуприцепом) с меньшей грузоподъемностью (до 40 тонн) приближена к европейским нормам – до 16,5 м, с которыми гармонизированы действующие в КНР параметры автотранспорта. В связи с этим расстояние между осью запора сцепного устройства полуприцепа и задней частью указанных автопоездов не должно превышать 12 м.

«Для прицепных и большегрузных седельных автопоездов (с максимально разрешенной массой более 40 тонн) допустима длина до 20 метров. При этом погрузочная длина седельных автопоездов не должна превышать 16,4 метров, а для прицепных – 17 метров при расстоянии между задней частью грузовика и передней частью прицепа не менее 0,6 метров», - указано в сообщении МИР.

Изменения параметров введены приказом министерства от 4 ноября 2016 года за №761 и действуют с 24 января 2017 года. Они внесены в целях реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики для поэтапного формирования единого транспортного пространства в Евразийском экономическом союзе.

http://www.ratel.kz/kaz/v_rk_izmeneny_parametry_dopustimoj_massy_gruzovyh_avto_dlja_dvizhenija_po_dorogam
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Тимур
Re: Изменены допустимые весовые и габаритные параметры...




Отправлено: 19.02.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь разъяснит про длину и габариты по простому по народному .
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