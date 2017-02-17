74 Re: Изменены допустимые весовые и габаритные параметры... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3750

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:16 В Казахстане увеличена максимально допустимая масса грузовых авто для передвижения по дорогам, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, передает КазТАГ.



«С учетом несущей и пропускной способности автомобильных дорог, а также конструктивных параметров эксплуатируемых автотранспортных средств, допускаемые массы для определенных категорий автотранспорта были увеличены», - говорится в сообщении на сайте МИР в понедельник.



Как уточняется, для трехосных авто (например, КамАЗ, ЗИЛ) допустима масса до 26 тонн в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн. Для седельных автопоездов (фуры), состоящих из двухосного тягача и двухосного полуприцепа, до 38 тонн, если масса двухосного тягача не более 18 тонн и нагрузка на сдвоенную ось полуприцепа 19 тонн.



«Нагрузка для сдвоенных осей автотранспортных средств с двухскатными колесами увеличена до 17 тонн в случае, когда нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн, для строенных и более осей на 1,5 тонны», - перечислено в тексте.



«Вместе с тем, в целях повышения транзитного потенциала Казахстана и обеспечения конкурентоспособности отечественных перевозчиков на европейском и среднеазиатском рынке автоперевозок, допустимые габариты автомобилей были пересмотрены», - пояснили в министерстве.



Длина фур (в составе тягача с полуприцепом) с меньшей грузоподъемностью (до 40 тонн) приближена к европейским нормам – до 16,5 м, с которыми гармонизированы действующие в КНР параметры автотранспорта. В связи с этим расстояние между осью запора сцепного устройства полуприцепа и задней частью указанных автопоездов не должно превышать 12 м.



«Для прицепных и большегрузных седельных автопоездов (с максимально разрешенной массой более 40 тонн) допустима длина до 20 метров. При этом погрузочная длина седельных автопоездов не должна превышать 16,4 метров, а для прицепных – 17 метров при расстоянии между задней частью грузовика и передней частью прицепа не менее 0,6 метров», - указано в сообщении МИР.



Изменения параметров введены приказом министерства от 4 ноября 2016 года за №761 и действуют с 24 января 2017 года. Они внесены в целях реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики для поэтапного формирования единого транспортного пространства в Евразийском экономическом союзе.



http://www.ratel.kz/kaz/v_rk_izmeneny_parametry_dopustimoj_massy_gruzovyh_avto_dlja_dvizhenija_po_dorogam