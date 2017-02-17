Изменены допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств
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Отправлено: 17.02.17 - 14:02
Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 04.11.2016 № 761, вступившим в силу 23.01.2017, внесены изменения в допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК. Читать новость
В Казахстане увеличена максимально допустимая масса грузовых авто для передвижения по дорогам, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК, передает КазТАГ.
«С учетом несущей и пропускной способности автомобильных дорог, а также конструктивных параметров эксплуатируемых автотранспортных средств, допускаемые массы для определенных категорий автотранспорта были увеличены», - говорится в сообщении на сайте МИР в понедельник.
Как уточняется, для трехосных авто (например, КамАЗ, ЗИЛ) допустима масса до 26 тонн в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн. Для седельных автопоездов (фуры), состоящих из двухосного тягача и двухосного полуприцепа, до 38 тонн, если масса двухосного тягача не более 18 тонн и нагрузка на сдвоенную ось полуприцепа 19 тонн.
«Нагрузка для сдвоенных осей автотранспортных средств с двухскатными колесами увеличена до 17 тонн в случае, когда нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонн, для строенных и более осей на 1,5 тонны», - перечислено в тексте.
«Вместе с тем, в целях повышения транзитного потенциала Казахстана и обеспечения конкурентоспособности отечественных перевозчиков на европейском и среднеазиатском рынке автоперевозок, допустимые габариты автомобилей были пересмотрены», - пояснили в министерстве.
Длина фур (в составе тягача с полуприцепом) с меньшей грузоподъемностью (до 40 тонн) приближена к европейским нормам – до 16,5 м, с которыми гармонизированы действующие в КНР параметры автотранспорта. В связи с этим расстояние между осью запора сцепного устройства полуприцепа и задней частью указанных автопоездов не должно превышать 12 м.
«Для прицепных и большегрузных седельных автопоездов (с максимально разрешенной массой более 40 тонн) допустима длина до 20 метров. При этом погрузочная длина седельных автопоездов не должна превышать 16,4 метров, а для прицепных – 17 метров при расстоянии между задней частью грузовика и передней частью прицепа не менее 0,6 метров», - указано в сообщении МИР.
Изменения параметров введены приказом министерства от 4 ноября 2016 года за №761 и действуют с 24 января 2017 года. Они внесены в целях реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики для поэтапного формирования единого транспортного пространства в Евразийском экономическом союзе.
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