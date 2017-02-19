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§ NG.kz
Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американские генетики объявили, что через два года мамонты перестанут быть частью истории древней Земли: ученые готовятся воскресить великанов, вымерших 4000 лет назад.
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совдеп
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем они питаться будут.? В Сибири цены выросли, им самим жрать нечего..

Хохол
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек странное существо . Желаем воскресит мамонтов и динозавров , но при этом доводим до полного уничтожения современные виды животных . Вон рыбам в природе уже не дают дорасти до взрослого состояния , вылавливая её всем чем можно и жалуясь что она обмельчала . Ну скрестят слона с бараном (что б получить лохматость и шелковичность) для своего удовольствия , а дальше что ?

112
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Прочитал заголовок что казахстанские ученые и уже сегодня..
Тьфу тьфу..
А то наши ученые в последнее время гнать начали сильно..

§ Солнышко
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1028
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 19.02.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да здравствует парк Юрского периода!
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голодный
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх говядинки мороженой зато попробуем!

§ drakon
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
скрестят слона с бараном

И в Тургае - можно их разводить,Места там много.
И назвать их -Мамбаран,примерно... 8-) :-o :lol:
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§ olegggon
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 748
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 19.02.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом: Мамонтятины не желаете ли? 2000 за кг. :-)
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112
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
скрестят слона с бараном (что б получить лохматость и шелковичность) для своего удовольствия , а дальше что ?

Скорее всего да, как подметила Солнышко, пытаются поддерживать к фильму Парк юрского периода энная часть интерес.
Ведь один фильм приносит по миллиарду долларов, наверно генетикам заплатили тысяч 200..

Доцент
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Воскрешать» гигантов будут при помощи ДНК, сохранившейся в обледеневших останках животных, и модификации ДНК их потомков, населяющих Индию и Африку,******
Господа! А вы ничего не напутали???
Общеизвестно, что мамонты ОБИТАЛИ на СЕВЕРЕ СИБИРИ и на Севере Канады, где в пластах вечной мерзлоты и находят останки этих древних , вымерших животных.
Что касается"обледеневших останках животных, и модификации ДНК их потомков, населяющих Индию и Африку", то это просто ФАНТАСТИЧНО,чтобы в настоящее время в условиях ТРОПИЧЕСКОГО климата сохранились подобные ЗАМОРОЖЕННЫЕ останки(таких открытий просто НЕТ в истории палеонтологии!!!!!!)
:-P :-P :-P :-P
2. И что это "за МОДИФИКАЦИИ ДНК" умерших мамонтов????:lol: :lol: :lol:
3. Общеизвестно, что пока НЕ ОБНАРУЖЕНЫ СОХРАНИВШИЕСЯ хромосомы, а также ядра клеток этих животных, чтобы по ним можно было провести клонирование.
Явно, какая-то журналистская ощипанная утка. :-P :-P :-P

§ Серый волк
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8615
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я то думаю зачем дикарей плодят столько? Вот оно чо! :lol:
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§ 07Litra
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А я то думаю зачем дикарей плодят столько? Вот оно чо!

это по международному соглашению между РК и США так происходит... пиндосы мамонтов выводят,а казакша продуцирует недоумков... причем наука казакши,реально оставила пиндосов далеко в заднице... пиндосы тока подошли к реальному воплощению теоретических выкладок,а мы в казакше уже давно хомо-дибилиусов посадили во всех акиматах... так как казакша идёт своим путём,то и БИОроботов мы назвали "акимами"... ну типа "а"-андроид,а "ким"-кивающий... ну типа Елбасы сказал,а наши "км?","мен?" ну и кивают согласно этикету и придворному иммунитету....
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апай.
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это по международному соглашению между РК и США так происходит... пиндосы мамонтов выводят,а казакша продуцирует недоумков.;;;;;;;


ой, бай, как точно Серый Волк сказал.Прямо в левый глаз попал!!!! :lol: :lol: :lol:

§ КГСПС
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.02.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
их потомков, населяющих Индию и Африку

Главное слово НАСЕЛЯЮЩИХ , т.е. живущих сейчас, по всей видимости имеются ввиду слоны ;-)
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глас народа
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года




Отправлено: 19.02.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так как казакша идёт своим путём,то и БИОроботов мы назвали "акимами

%%%%
И заявили тут же всем:
"Мы будем дружным коллективом!
Барана сделаем счастливым!
Овце, с рождением ягнят, добавим сена и деньжат.

Чтоб овцы жили словно боги, повысим мы на шерсть налоги.
Рога неплохо было б сдать, чтоб нечем было нас бодать.
Копыта можете носить, чтоб было чем навоз месить.
Напиться утром к водопою, ходить все будут дружным строем.
Кому за стадо отвечать, мы сами будем назначать.
Такой порядок вот, ребята! Ведь мы, бараны-демократы.
Свобода ваша и успех, теперь для нас важнее всех.

Живет отара бед не зреет, но почему-то все ж худеет.
Рогов уж нет, облезла шерсть и нечего отаре есть.
Траву, что на лугах сочнее, жуют бараны пожирнее -
те, что пасутся без идей поближе к пастбищу вождей.

Вот исторический вопрос - куда отару хрен занес?
Как от старания властей облезла шкура до костей?
Доколе будет продолжаться и над отарой издеваться
бараний, высший, волчий клан? - проблеял маленький баран.

:-P :-P :-P :-P
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