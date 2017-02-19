глас народа Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года #14







Отправлено: - 22:44 так как казакша идёт своим путём,то и БИОроботов мы назвали "акимами



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И заявили тут же всем:

"Мы будем дружным коллективом!

Барана сделаем счастливым!

Овце, с рождением ягнят, добавим сена и деньжат.



Чтоб овцы жили словно боги, повысим мы на шерсть налоги.

Рога неплохо было б сдать, чтоб нечем было нас бодать.

Копыта можете носить, чтоб было чем навоз месить.

Напиться утром к водопою, ходить все будут дружным строем.

Кому за стадо отвечать, мы сами будем назначать.

Такой порядок вот, ребята! Ведь мы, бараны-демократы.

Свобода ваша и успех, теперь для нас важнее всех.



Живет отара бед не зреет, но почему-то все ж худеет.

Рогов уж нет, облезла шерсть и нечего отаре есть.

Траву, что на лугах сочнее, жуют бараны пожирнее -

те, что пасутся без идей поближе к пастбищу вождей.



Вот исторический вопрос - куда отару хрен занес?

Как от старания властей облезла шкура до костей?

Доколе будет продолжаться и над отарой издеваться

бараний, высший, волчий клан? - проблеял маленький баран.



