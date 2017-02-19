Радуйся Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет... #16







Отправлено: - 15:22 Радуйся, пользователь, что твоя жизнь еще кого-то кроме тебя интересует, с одной стороны!

Но с другой стороны, позиция, мне нечего скрывать, можете следить за мной 24 часа в сутки чревата. Так, бывший сенатор Харт (Хартпенс), лидер гонки среди демократов, журналистам заявил так. Кончилось тем, что журналисты выявили, что этот кандидат в президенты на 2-3 часа "исчезал" по нескольку раз в неделю, засняли, что женатый кандидат в эти периоды исчезновения развлекался с девушкой, после опубликования этого Харт снялся с выборов и тепрь его не слышно, не видно.

Советы спецов смешные, ибо другие пишут, что все устройства отправляют сами по себе инфу произведшим их майкрософтам, самсунгам и т.п., и т.д.

Так что каждый заранее должен знать, что вся правда о нем известна "большому электронному брату"