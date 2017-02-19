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§ NG.kz
Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет следит за тобой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый второй казахстанец заклеивает веб-камеры на компьютерах изолентой. Об этом официально сообщила антивирусная компания ESET. Обоснован ли страх стать объектом слежки, обуявший наших соотечественников? Следит ли за нами некий неведомый Большой брат или это всё мания преследования?
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112
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
подобных программ может помочь в поиске преступников, тех же педофилов.

Да ладно уже..
Почти все мушчинки, практически, имели и имногие имеют связи с несовершеннолетними.
Тогда каждого можно приставить к стенке..

Радуйся
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радуйся, пользователь, что твоя жизнь еще кого-то кроме тебя интересует, с одной стороны!
Но с другой стороны, позиция, мне нечего скрывать, можете следить за мной 24 часа в сутки чревата. Так, бывший сенатор Харт (Хартпенс), лидер гонки среди демократов, журналистам заявил так. Кончилось тем, что журналисты выявили, что этот кандидат в президенты на 2-3 часа "исчезал" по нескольку раз в неделю, засняли, что женатый кандидат в эти периоды исчезновения развлекался с девушкой, после опубликования этого Харт снялся с выборов и тепрь его не слышно, не видно.
Советы спецов смешные, ибо другие пишут, что все устройства отправляют сами по себе инфу произведшим их майкрософтам, самсунгам и т.п., и т.д.
Так что каждый заранее должен знать, что вся правда о нем известна "большому электронному брату" :-)

§ 07Litra
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
а я даже не заклеил камеры изолентой,

сам прокалывашся... вот до сих пор,форумчане думали,што у тебя одна камера... холодильная... оказываетца несколько... :-( ну да,с твоим-то гаргантюанским аппетитом,этого следовало ожидать.... :-o
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§ 07Litra
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8984
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
самый главный в америке получается.

у нас тут тоже один есть.... днём кушать стесняетца.всё по ночам норовит... за опущенными жалюзями.... :lol:
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небритый
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пойти побриться штоль.... а то как-то неудобняк :-o :-o :-o

§ alex60
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1529
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:05
Комментарий удален модератором.
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§ alex60
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1529
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:22
Комментарий удален модератором.
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ВЧК
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да ниче страшного.
Вон за мной форумчане следят например, а я даже не заклеил камеры изолентой, их у меня две..
Пусть следят, мне, человеку с активной гражданской позицией скрывать нечего..

Могу поделиться программой.Включается автоматический при включений ноутбука,и показывает совсем другого человека в сети. Правда в записи.

123
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"....Каждый второй казахстанец заклеивает веб-камеры на компьютерах изолентой. Об этом официально сообщила антивирусная компании ESET..." - Значит антивирусник сам заглядывает в камеры.... м-да

гость
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Почти все мушчинки, практически, имели и имногие имеют связи с несовершеннолетними.


пропаганда педофилии продолжается.

каждый второй
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а цвет изоленты они в статистику собирают?
:lol:

1
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112:
Почти все мушчинки, практически, имели и имногие имеют связи с несовершеннолетними.%%%

он не только педо-, но и зоофил и гомосексуал(пассик) 8-) 8-) 8-)

112
Re: Инструкции для казахстанцев: Что делать, если твой гаджет...




Отправлено: 19.02.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
пропаганда педофилии продолжаетс

А что, ты можешь как то там вернуть себе свои 17 лет?
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