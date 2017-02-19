от нашего стола Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле? #2







Отправлено: - 21:02 Если честно, то такие инициативы про День города в любой день когда 1-й приедет, переименование улиц, когда о ливневках ни слова, а на саженцах-односезонцах просто деньги переводят, праздновать природно-мистический праздник когда удобно какому-нибудь Булату уже так достали, что встают вопросы: ладно есть идиоты во всем мире в разных сферах и они не переведутся и нурлыкуновцы-лебезящие тут как тут, но есть же окружение у этих "инициаторов", которые должны толкнуть локтем: "погоди, не время, видишь народ уже достали своими инициативами "сверху", касающимися сам народ". Не находится такого окружения. Почему?