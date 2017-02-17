Фрай Re: Жительницу Житикары осудили за комментарий в... #6







Отправлено: - 21:48 Сумма компенсации морального вреда издевательская. Даже если виновная малоимущая. Судоисполнитель в счет взыскания компенсации даже не сможет изъять у нее комп, либо ноут, либо телефон, с которых клеветала на М., они дороже. Не надо было мириться, а получить приговор с нормальной суммой компенсации, с изъятием орудия преступления комп, ноут или телефон.

Цитата: сайлау курманов:



...как как бы "гражданка Б." в статье?