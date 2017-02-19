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§ NG.kz
Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Павлодарской области Булат Бакауов предложил отпраздновать праздник весеннего равноденствия Наурыз не 22 марта, а в апреле.
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112
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?




Отправлено: 19.02.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На 6е июня или июля надо переместить.
Глядишь и столбы ледяные не понадобятся, чтобы лезть за барашком..
Ну и 8е марта перенести на день Ацтаны и пусть весь мир справляет..
Кстати, 22го апреля родился по моему Ленин, наверное этот глава заклятый коммунист?

от нашего стола
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?




Отправлено: 19.02.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно, то такие инициативы про День города в любой день когда 1-й приедет, переименование улиц, когда о ливневках ни слова, а на саженцах-односезонцах просто деньги переводят, праздновать природно-мистический праздник когда удобно какому-нибудь Булату уже так достали, что встают вопросы: ладно есть идиоты во всем мире в разных сферах и они не переведутся и нурлыкуновцы-лебезящие тут как тут, но есть же окружение у этих "инициаторов", которые должны толкнуть локтем: "погоди, не время, видишь народ уже достали своими инициативами "сверху", касающимися сам народ". Не находится такого окружения. Почему?

Читатель 1
Re: Наурыз в апреле. Наурыз в апреле?




Отправлено: 19.02.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там много кого локтём пихать придётся (локтей не хватит)...
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