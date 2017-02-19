Цитата: гость:

дед это его родной, а пятый родственник по матери.

Матери отец, а значит носитель его рода не я.

Носитель мой братан по матери Умурзаков Мырзахмет, ныне гражданин России..

У нас кыпшаков ведь именно так, по родам.

Но если по русски, до это такой же дед как и по отцу..