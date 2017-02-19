/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 842 из 842«1...840841842
Куратор темы: nurgeldy
* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Памятными наградами награждают живых Ветеранов.

ваши ПАМЯТНЫЕ медали им и нах не нужны... СУЕТОЙ своей только час кончины приближаете... долежать бы спокойно до смери,так нет же... приходится обряжаться в ране полученные награды... принимать болеутоляющее и сердцеукрепляющее.... и всё ради ваших эгоистических тщеслывных устремлений... совет ветеранов,дипломатический корпус,поздравление президента и пр. трам-та-ра-рам....
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
приказ по 227-му Стрелковому полку 188-й стрелковой харьковской дивизии, 1-го украинского Фронта: Умурзаков Умутпай (...) в бою 19 августа 1944 года смело и решительно командовал взводом, из личного оружия уничтожил 5 немецких солдат

Спасибо Нурбанчик, что хоть один раз, точнее второй раз в жизни не соврал.
Первый раз с паровозом..
Мой дед герой Советсского Союза и должны об этом помнить всегда и в любое время.
Странно, он сам не помнил какого года, то ли 16го, то ли 18го.
Но тут 18м написано..

* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вон и нынешние любители подобной музыки время от времени подтягиваются... герои... афганистана,чечни....
Профайл

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
украинского Фронта: Умурзаков Уму

Вот оно, украинский.
Я о чем?
Украинцы тоже защищали Москву, одними из первых, бок о бок с моим дедом.
Почему их не поздравили так же?
И давай не гони что мол в мире два человека остались в живых, кто Москву защишал.
Ее защищал каждый солдат Советского Союза на передовой с фашисткой Германией!

* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Спасибо Нурбанчик, что хоть один раз в жизни не соврал.
думаю што соврал... кто щитал скольких немцев завалил твой дед? я не уверен,но мне кажется,што не было за каждым стрелком закреплён бухгалтер...
получатца што лёчики,танкисты и вапще ни герои... ониж перзонлих никого не валили.... а среди тех,кого дед твой стрельнул,был и тот кого стрельнул мой дед!.. ППШ,он таким веером стрелял.... а с пестиками в атаку не ходили... ну если тока политруки,на картинках....
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 842 из 842«1...840841842
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 167
Пользователей: 2
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх