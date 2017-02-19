Цитата: Нурбанчик:

приказ по 227-му Стрелковому полку 188-й стрелковой харьковской дивизии, 1-го украинского Фронта: Умурзаков Умутпай (...) в бою 19 августа 1944 года смело и решительно командовал взводом, из личного оружия уничтожил 5 немецких солдат

Спасибо Нурбанчик, что хоть один раз, точнее второй раз в жизни не соврал.

Первый раз с паровозом..

Мой дед герой Советсского Союза и должны об этом помнить всегда и в любое время.

Странно, он сам не помнил какого года, то ли 16го, то ли 18го.

Но тут 18м написано..