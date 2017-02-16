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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так Джон Александрович - натуральная глыба.
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Я
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 16.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И будто не было ни Афганистана, ни Афганцев. Тишина и покой. Везде

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я :
И будто не было ни Афганистана, ни Афганцев. Тишина и покой. Везде

-льготы и побрякушки получили....что же вы еще хотите....???
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.02.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Yerzhan Rashev жахнул в Фейсбуке.
Комментарии задетых за больное "патриотов" аж читать больно!

Цитата:
Они назвали себя «нагыз-казахами», а нас «шала-казахами». А мы согласились, смирились с этим, как будто, так и должно быть. Как будто быть настоящим казахом – это только знать свой родной язык и любить свои национальные традиции. А по мне, так быть «нагыз казахом» - это желать своей стране экономического чуда, подобно сингапурскому, и демократического чуда, подобно грузинскому. Быть «нагыз казахом» - значит делать все, чтобы каждый гражданин твоей страны был защищенным, образованным и здоровым. Быть «нагыз казахом» - это не бояться свободы. Не бояться, что в магазинах продаются самые разные книги, кинотеатры показывают самые разные фильмы, а в парламенте сидят самые разные люди, включая оппозиционеров. Не бояться сограждан, у которых другое мнение о тебе и о стране, и всего, что не вписывается в твою систему координат.
Нас называют «шала-казахами», хотя мы желаем Казахстану процветания, жизни по закону и интеграции в цивилизованный мир. Да, я хочу, чтобы моя Родина была похожа на Европу или Южную Корею. С хера ли я шала-казах?
Пусть все те, кто называет себя «нагыз-казахами» примерят на себя более подходящие имена: националисты, популисты или мракобесы. А слово «нагыз-казах» должно быть за теми, кто за свободу. Потому что казах – значит свободный.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
называют «шала-казахами»,

Правильно..
Мы шашаказаки, забывшие историю и не знающие свой родной язык, говорящие на русском..
Меня тоже недавно жестко задел дед один, на поминках тетки, мулла в Боровском не разговаривал с нами, так как казахского не знаем.
Еще все такие правильные, тебя мол как воспитали..
Так и хочется ляпнуть что жизнь воспитала, но спорить с ними нельзя.
Хотя хочется сказать ты блин где был в советское время, когда меня воспитывала жизнь..
Они тоже сейчас , понты их тоже иногда достают..
Но я их не осуждаю, так надо наверно доводить человечека, чтобы он понял хоть что то..
Ну представить себе русского, который не говорит на русском и чтобы с ним сделали другие русские..
Во всех нациях такое есть вплоть до забивания камнями прилюдно..

§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 19.02.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за оцифрованной инфузории, даже комментирование новости про награждение памятными наградами, закрыли.

Цитата:
глас народа:
дать возможность подобным УБЛЮДКАМ (112) коптить небо, гадить на форуме и плевать в души людей??????

Этот поклонник дешёвых хрющевок и любитель порошкового пива, кроме гадостей, больше писать не в состоянии.
Эта оцифрованная инфузория из хрющевских холуп, даже не в курсе, что сейчас все архивные данные МО СССР, связанные с Великой отечественной войной, оцифрованы, и создан, например, сайт Память народа, в котором отражены более 6 млн боевых путей Советских Армий, включены более 425 тыс маршрутов продвижения Армий. Найти на этом сайте можно историю большинства Ветеранов ВОВ, данные о которых поступили по всем личным картотекам и всей архивной информации Армий. Нашел своего деда, там на этом сайте прописана вся схема боевых действий деда, графически показана вся информация на картах, начиная с места призыва в Средней Азии:

Так что, как там тебя, Мереке, ерундой не занимайся, а прочитай про своего деда на этом сайте, поди не знаешь всю географию военных действий своего деда, от начала до конца.

[Исправлено: Нурбанчик, 19.02.2017 - 17:59]
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§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 19.02.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть наградят посмертно.При чем тут путевка?Посмертно пусть уважают всех, пусть помнят, пусть дают прямым потомкам медали.Я не его прямой потомок, прямой живет в России в единственном экземпляре..Пусть дадут ему медаль, ничто не забыто, никто не забыт..Или это уже все вранье, что героев, защищавших Москву и весь народ Советского Союза не забывают

Памятными наградами, именно памятными наградами, награждают живых Ветеранов.

Про Бертрана Рубинштейна, хорошо знают и помнят в Московском университете путей сообщения, есть даже в МИИТе сайт посвященный выпусникам МИИТа. Кстати, МИИТ, самый признанный железнодорожный ВУЗ на просторах СНГ, который был основан императором Николаем II.
Здоровья, Бертрану Рубинштейну, и всего наилучшего!
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
отражены более 6 млн боевых путей Советских Армий, включены более 425 тыс маршрутов продвижения Армий. Найти на этом сайте можн

Найди моего деда Умурзакова Умутпая и посмотрим что там в них отражено..
Дошел от Москвы до Варшавы, два ранения, одно окружение..
Если тебе небезразлична судьба героя Советского Союза и ты не гонишь понты..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 19.02.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
оцифрованной инфузории, даже комментиро

Читай лучше, или опять врешь?
Как было с уидом?
Из за твоего друга Доцента , именно он возмущался и защищал выборку среди ветеранов, в то время как я говорил что каждого нужно помнить, абсолютно.
Два подхода.
Ты желаешь помнить только тех, кого твоя власть выбирает, я за всех.
Для тебя святые эти герои, для меня все они герои..
Потому что тебя и его там за бугром так научили, власти любить..

§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 19.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Найди моего деда Умурзакова Умутпая и посмотрим что там в них отражено..

Вот нашёл
данные. Призван Кустанайским РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Кустанайский р-н. Твой дед получил Медаль «За отвагу».

Вот информация об награждении, в списке он 19., - Это приказ по 227-му Стрелковому полку 188-й стрелковой харьковской дивизии, 1-го украинского Фронта: Умурзаков Умутпай (...) в бою 19 августа 1944 года смело и решительно командовал взводом, из личного оружия уничтожил 5 немецких солдат

На карте маршрута боевых действий пока что, нет:

Дело времени, работы на сайте продолжаются, география боевых действий не всех солдат еще загружены. Эта работа с архивными данными МО СССР, достойна уважения, что память о наших дедах не исчезнет бесследно.


Цитата:
112:
Ты желаешь помнить только тех, кого твоя власть выбирает, я за всех.

Если ты болен, то это давно не излечимо.
Памятными наградами награждают живых Ветеранов. А вот боевые награды даже сейчас, находят своих адресатов, пускай даже умерших героев.
Если из живых кустанайских Ветеранов, учавствующих в битве за Москву осталось двое, это не повод тебе писать ересь, иди лучше бейся лбом об стенку своих хрющевок, инфузория тургайская!

[Исправлено: Нурбанчик, 19.02.2017 - 18:50]
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
А вот боевые награды даже сейчас, находят своих адресатов, пускай даже умерших героев.

чё,даже тех,кто лежит в могилёвских и карельских болотах... дунайских плавнях... бот ты... биологический... лутше давай про паровозы,бороздящие космические пространства ледникового периода салехард-игарка....
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа
****** до каких пор эта газетёнка Нг и её редахтур Ольга колоколова будут позволять ОПОШЛЯТЬ Историю и светлую Память людей, которые погибли, чтобы дать возможность подобным УБЛЮДКАМ (112) коптить небо, гадить на форуме и плевать в души людей??????
сколько понта,сколько пафоса,сколько "праведного" негодования... ты лучше в кремле спроси почему могилы красноармейцев в Германии выглядят ухоженней,чем у себя на Родине... почему на них лежат венки или цветы.. или свечи... а не прошлогодние газеты,старый целлофан или отпечатки протекторов и подошв ботинок...
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§ Нурбанчик
Re: Флуд и оффтопик
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 19.02.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
чё,даже тех,кто лежит в могилёвских и карельских болотах... дунайских плавнях... бот ты...

Ты, я смотрю, в поисковых отрядах работаешь, ина болотах с комарами, погибших солдат находишь?
Иди лучше шнапсу выпей, "грамотей".
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Ты, я смотрю, в поисковых отрядах работаешь, ина болотах с комарами, погибших солдат находишь?
Иди лучше шнапсу выпей, "грамотей".

на мой *уй щас пальцем показывать не нада.. не о нём,и не обо мне щас реч...
ПаСы:ты с темы спрыгнул....
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* 07Litra
Re: Флуд и оффтопик
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да ГЛАСУ НАРОДНОМУ нада бы быть поскромнее,а не истерично ГОЛОСИТЬ... фильтрованно всасывать то чё телик говорит,а не повторять за телеком его мантры.... ну и нам тута пересказывать.... в отличии от зашоренных патриотов,есть люди,которые реальнее оценивают солдатский подвиг и всё,что с ним связано...
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