Цитата: alex60:

их никто не отменял.

портвейн 777 специально не смотрел, не попадался на глаза,

привозили из рф в тетра пакетах ,

попробуй... если сладкий,то настоящий Порто... португальские креплённые вина все сладкие... Цитата: alex60:

как ты пьешь элитные итальянские/испанские вина.

у негоже деатез... ему сладкое не льзя... только "сухарики" или полу-...