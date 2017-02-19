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Страница 319 из 319«1...317318319
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наш - Воскресный Обед. Куриные бёдрышки

и картофель,запечённые в духовке и
посыпанные зеленью...
:oops: :lol:
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На 5 лет одной хватает...

дорогие,небось,покупаеш.... :-o супружница,лет семь или восем,за 9,99 купила :oops: -до сих пор фунцыклирует без капризов.... стеклянный чайник,внизу тэн... после выключения, ещё около получаса горячее кофэ пить можно...
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это наш - Воскресный Обед.

винишка не хватает...
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
их никто не отменял.
портвейн 777 специально не смотрел, не попадался на глаза,
привозили из рф в тетра пакетах ,

попробуй... если сладкий,то настоящий Порто... португальские креплённые вина все сладкие... :-) Цитата:
alex60:
как ты пьешь элитные итальянские/испанские вина.

у негоже деатез... ему сладкое не льзя... только "сухарики" или полу-... :lol:
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§ Добринцофф
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5052
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это наш - Воскресный Обед. Куриные бёдрышки

Выглядит аппетитно.Guten Appetit
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
дорогие,небось,покупаеш.... :-o

Да они простые -сейчас до 20 евро стоят... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
винишка не хватает..

У нас только Барбара пьёт по воскресеньям - Егермайстера... :lol:
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Егермайстера...

я тож... тока когда в пузе нехорошо... один большой глоток прямо с флакона,творит чудеса... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Выглядит аппетитно.Guten Appetit

Danke,danke - Waldemar.
Да и вкусно было... :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.02.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
один большой глоток прямо с флакона,творит чудеса.

Я Барбаре - не верил,когда она говорила,что это лекарство.

Всётаки - 56 трав,входят в состав его. И крес - на нём... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 19.02.2017 - 18:59]
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Страница 319 из 319«1...317318319
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