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§ NG.kz
Техобслуживание газового оборудования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.16 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет! Кто подскажет,ситуация такая, пришел человек из РКЦУ-Запад и принуждает заключить с ними договор на обслуживание газового оборудования, оплатив 2200 тенге, могу ли я их лесом послать?
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гость
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 04.08.16 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное , что бы к чему другому не принуждал , гнать его в три шеи !

§ Victor Yang
Re: Техобслуживание газового оборудования
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7821
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.16 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретно эту организацию - очень даже можно. Цены у них выше. А вообще - обязаны найти какую - либо организацию для тех обслуживания газового оборудования.
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§ Макарыч
Re: Техобслуживание газового оборудования
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 440
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 04.08.16 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV О газе и газоснабжении
Статья 19. Эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования потребителей
3. Коммунально-бытовые и бытовые потребители обязаны заключить договор на техническое обслуживание принадлежащих им газопотребляющих систем с газораспределительной или газосетевой организацией, осуществляющей подачу товарного или сжиженного нефтяного газа, либо с независимой специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание газопотребляющих систем, аттестованной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности на право производства работ в области промышленной безопасности.

Т.е. заключить должны договор с любой аттестованной организацией. На ваш выбор
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прохожий
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 04.08.16 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
здесь видимо вопрос в другой плоскости - намылить и проверить трубы и арматуру любой сможет, а вот в случае утечки или ЧП кто будет отвечать? газ это-ж не шутки, ответственность кто-то должен нести, на это думаю и нацеленно данное "обязательство", с кем был заключен договор на ТО, тот и крайний, но быть не хотят, лишь бы бабки срубить.

§ dandiv
Re: Техобслуживание газового оборудования
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.16 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Договор заключать надо, с какой организацией - решать Вам. Предположим есть организации у которых цена обслуживания будет ниже, на сколько ниже? На 100-200 тнг? Если да, то проще с РКЦУ заключить, так как они уже пришли, составят договор, оплатить на месте можно - чек выдают. Иначе ехать в другую организацию, терять время и ради чего, ради небольшой экономии? Если на автобусе добираться, то уже 120 тнг уйдет только на проезд
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§ Yorik
Re: Техобслуживание газового оборудования
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 531
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.08.16 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Иначе ехать в другую организацию, терять время и ради чего, ради небольшой экономии?

Бред, г-н РЦКУ-шник. Плиту тоже с собой везти, для техобслуживания? По сабжу: есть в Костанае аттестованные организации, кроме каймаковского РЦКУ. Поищите тут же, на форуме - уже писали о них. Стоимость - 1200, на 2года. Заводят карточку, все проверяют, проводят инструктаж, в отличие от хамоватых пигалиц из РЦКУ, которые только договор составляют да деньги берут...
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§ dandiv
Re: Техобслуживание газового оборудования
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.16 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Цитата:
dandiv:
Иначе ехать в другую организацию, терять время и ради чего, ради небольшой экономии?

Бред, г-н РЦКУ-шник

Ошибаетесь, я по работе вообще не связан с этой организацией :-P

p/s Цена 1200 на данный момент, или такова цена была пол-года - год назад? Может уже сменили ценник?

[Исправлено: dandiv, 04.08.2016 - 10:15]
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неувязочка
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 04.08.16 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Поищите тут же, на форуме - уже писали о них. Стоимость - 1200, на 2года.

По требованиям обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год.
Вы нам тут каких-то нарушителей рекламируете? )))

112
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 04.08.16 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном проверяли только, цена 1200 на два года..

Мимо шёл
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 04.08.16 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мимо шёл конторы РЦКУ, а как раз в НГ муссировался вопрос про обслуживание ВДГО, ну думаю и зайду, и узнаю что к чему. В итоге заключил договор, оплатил 700 что-то там тенге за обычную плиту с 4 комфорками + духовка и через пару дней они были у меня. Помазюкали пенкой, позажигали горелки и на сим откланялись. Псё ))). Никто не принуждал, никто не угрожал.

Мимо шёл
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 04.08.16 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да забыл, где-то в начале лета дело было.

Самат
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 28.08.16 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По требованиям обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год."
откуда это требование?

надежда
Re: Техобслуживание газового оборудования




Отправлено: 19.02.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подскажите, кто в Рудном занимается тех.обслуживанием газового котла новиен
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