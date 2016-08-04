dandiv Re: Техобслуживание газового оборудования #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 309

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:36 Договор заключать надо, с какой организацией - решать Вам. Предположим есть организации у которых цена обслуживания будет ниже, на сколько ниже? На 100-200 тнг? Если да, то проще с РКЦУ заключить, так как они уже пришли, составят договор, оплатить на месте можно - чек выдают. Иначе ехать в другую организацию, терять время и ради чего, ради небольшой экономии? Если на автобусе добираться, то уже 120 тнг уйдет только на проезд