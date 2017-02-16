Yerzhan Rashev жахнул в Фейсбуке.

Комментарии задетых за больное "патриотов" аж читать больно!



Цитата: Они назвали себя «нагыз-казахами», а нас «шала-казахами». А мы согласились, смирились с этим, как будто, так и должно быть. Как будто быть настоящим казахом – это только знать свой родной язык и любить свои национальные традиции. А по мне, так быть «нагыз казахом» - это желать своей стране экономического чуда, подобно сингапурскому, и демократического чуда, подобно грузинскому. Быть «нагыз казахом» - значит делать все, чтобы каждый гражданин твоей страны был защищенным, образованным и здоровым. Быть «нагыз казахом» - это не бояться свободы. Не бояться, что в магазинах продаются самые разные книги, кинотеатры показывают самые разные фильмы, а в парламенте сидят самые разные люди, включая оппозиционеров. Не бояться сограждан, у которых другое мнение о тебе и о стране, и всего, что не вписывается в твою систему координат.

Нас называют «шала-казахами», хотя мы желаем Казахстану процветания, жизни по закону и интеграции в цивилизованный мир. Да, я хочу, чтобы моя Родина была похожа на Европу или Южную Корею. С хера ли я шала-казах?

Пусть все те, кто называет себя «нагыз-казахами» примерят на себя более подходящие имена: националисты, популисты или мракобесы. А слово «нагыз-казах» должно быть за теми, кто за свободу. Потому что казах – значит свободный.