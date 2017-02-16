танкоградец Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили #93





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1578

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:03 Я вот подумал, что если уж такие не малые деньги выделяются районным акиматам на авто, то не лучше бы было, что бы областной аким своей властью посадил всех на *нивы*. За такие деньги их менять можно каждый год, не тратясь на запчасти и ремонт, даже запах краски не успеет из салона выветрится.