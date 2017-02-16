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§ NG.kz
Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы Сарыкольского и Денисовского районов Костанайской области замахнулись на покупку люксовых внедорожников стоимостью 21-23 млн. тенге. В госучреждениях считают, что элитные машины - самое то для езды по бесконечным грейдерам, а также на места случившихся в глубинке ЧС.
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ХАС
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесполезно - все они прикрывают друг друга. Если проверить их IQ ,то результат будет неутешительный , особенно у этого Денисовского , говорят у него три диплома ,профильный медицинский, да еще кандидат наук. Ездуны , понимашь...

Житель Сарыколя
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 17.02.17 - 22:21
Комментарий удален модератором.

дядя Уэф
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 18.02.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нородная мудрость гласит - большой пепелац это комплекс у тех у кого прибор мелкий

§ танкоградец
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1578
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 18.02.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот подумал, что если уж такие не малые деньги выделяются районным акиматам на авто, то не лучше бы было, что бы областной аким своей властью посадил всех на *нивы*. За такие деньги их менять можно каждый год, не тратясь на запчасти и ремонт, даже запах краски не успеет из салона выветрится.
Профайл

Фэнтэзи
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 19.02.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дано: Огромная машина за огромные деньги.
Найти: Оптимум цена/качества-кадры.
Решение: Огромные машины, огромных собак заводят наполеончики 150см от пола как оба кандидата, особенно сарыкольский аулиеколец. Более рослому и подчиняться удобнее. И никакая "Фемен" никаких лозунгов "Не дадим ... карликам" не выдвинет.
Ответ: Кадр - выше 175, соответственно ауто за приемлемые деньги.
Примечание: наполеончиков не пропускать выше главного спеца.

Басеке
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 19.02.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разговаривают Саке и Маке . Саке-вот вчера думал машину купить, полностью вся из золота, диски платиновые, отделана брюликами, да вот что то отказался . -А чего отказался то? - Да понимаешь, у меня таких четыре в гараже стоят, а на этой хотел на дачу ездить, да подумал, невыгодно будет, бензин много жрет

нурлыкунчик
Re: Для чего акимы районов покупают дорогие автомобили




Отправлено: 19.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выдать ишака и седло всем акимам
пусть они на них и передвигаются по тем дорогам ,что они смогли сберечь за 25 лет сыздка
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