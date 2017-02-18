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≡ Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 08:08
Домой к Бертрану Рубинштейну и Михаилу Кондратенко с цветами, георгиевскими ленточками и письмами за подписью Владимира Путина приезжала советник посольства Российской Федерации в Казахстане Елена Лысенко. Она вручила нагрудные знаки, тепло поздравила ветеранов, прочла послание президента РФ.
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гость
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 17:23
Цитата:
112:
Пусть идут и к каждому герою, каждой могиле отдают свой поклон..
Пусть о каждом пишут книги, пусть помнят каждого.
А не выборочно..

Пусть идут?
А ты будешь устраивать пляски неуважения памяти ?
Ты сам обязан быть примером уважения памяти и не только своим родичам или соплеменникам а всем ветеранам и героям. Ну а если ты сам неуважаешь, почему ждёшь уважения других?
Даже сейчас помолчал бы, порадовался, что ветеран получил заслуженную награду.
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