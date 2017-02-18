Цитата: 112:

Пусть идут и к каждому герою, каждой могиле отдают свой поклон..

Пусть о каждом пишут книги, пусть помнят каждого.

А не выборочно..

Пусть идут?

А ты будешь устраивать пляски неуважения памяти ?

Ты сам обязан быть примером уважения памяти и не только своим родичам или соплеменникам а всем ветеранам и героям. Ну а если ты сам неуважаешь, почему ждёшь уважения других?

Даже сейчас помолчал бы, порадовался, что ветеран получил заслуженную награду.