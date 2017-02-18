112 Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени... #27







Отправлено: - 16:56 Цитата: танкоградец:

твоему покойному деду принесли путёвку в санаторий, а по причине его отсутствия отдали её теб

Пусть наградят посмертно.

При чем тут путевка?

Посмертно пусть уважают всех, пусть помнят, пусть дают прямым потомкам медали.

Я не его прямой потомок, прямой живет в России в единственном экземпляре..

Пусть дадут ему медаль, ничто не забыто, никто не забыт..

Или это уже все вранье, что героев, защищавших Москву и весь народ Советского Союза не забывают?

Один раз только на 9е мая поносят флашки подумать только, вокруг акимата и в мусорку, вот оно, уважение..