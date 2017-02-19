Цитата: drakon:

что мне лучше купить? 1 кг. дерьма - слона

или вот эту кофеварку...

Цитата: drakon:

Тогда может быть - этот взять?

ДРАКОША,всё это фуфел и как ты написал выше-понты... весь этот геммор собирает только грязь,а потом эту грязь бодяжит в кружки... шефиня каждые две недели (не доверяя никому) собственноручно разбирает и моет агрегат,который стоит у нас... набирает каждый раз по чайной ложки кофейной и молочной каши... бурчит ,но ничего поделать не может-агрегаты установлены с пожелания Биг-боссов (руководства) по всему госпиталю.... в отделениях,в некоторых кофеях,присутствует привкус (или припах) плесени... может не часто промывают... лучше простейшей kafe-mashine ещё ничего не придумали... налил воды,вложил фильтр,насыпал кофе,закрыл крышку и шлюсс... через пяток минут откушайте-с... да-с...