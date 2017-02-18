/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Тема закрыта
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени президента РФ вручили двум костанайским ветеранам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 08:08
Домой к Бертрану Рубинштейну и Михаилу Кондратенко с цветами, георгиевскими ленточками и письмами за подписью Владимира Путина приезжала советник посольства Российской Федерации в Казахстане Елена Лысенко. Она вручила нагрудные знаки, тепло поздравила ветеранов, прочла послание президента РФ.
Читать новость

§ alex60
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1529
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 15:01
Цитата:
сайлау курманов:
сколько же им было лет тогда , максимум пятнадцать , наверняка прятались под мамину юбку , а теперь вот те на


ты чего позоришься то на старости лет ?
он с 1923 года ему, вот и считай.
Профайл

глас народа
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 15:25
112:
Понты превыше всего.
А понты на тему Великой Отечественной тем более.. ******

до каких пор эта газетёнка Нг и её редахтур Ольга колоколова будут позволять ОПОШЛЯТЬ Историю и светлую Память людей, которые погибли, чтобы дать возможность подобным УБЛЮДКАМ (112) коптить
небо, гадить на форуме и плевать в души людей??????

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 15:25
Цитата:
alex60:
вообше ничего святого нет, помолчи лучше.

Я ничего святого в показухе не вижу и использовании в своих целях ветеранов войны.
Все ветераны защищали Москву, и даже украинские, почему только некоторых выделяют?
Мой дед герой войны тоже защишал Москву и ни крена..

глас народа
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 15:31
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 16:27
Цитата:
112:
Мой дед герой войны тоже защишал Москву и ни крена..

Твоему деду не повезло. У него внук не уважает ни историю, ни почетные заслуги своего деда. Позорит память деда стебаясь над памятью ветеранов и героев. Чтож это тоже награда для памяти, что заслужил получи сполна. И не жди что каждый каждый твой бре...х должен быть оценен как подвиг. Вокруг много по настоящему достойных уважения. Оглянись.

§ сайлау курманов
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1709
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:29
Код:
он с 1923 года ему, вот и считай.
кто сидел в окопах и получил хоть мало-мальское ранение - столько не живут , а кто сидел в конторах и продскладах , может быть и выжили ....
Профайл Посетить вебсайт

§ сайлау курманов
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1709
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:33
извините меня , просто жаба давит , отец мой - честный гражданин страны и сын отечества , кавалер ордена красной звезды и многих наград не дожил и до шестидесяти , извините еще раз !
Профайл Посетить вебсайт

!!!!!!
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 16:37
ость:
Вспомни насчет казахского ханства. Это, естесссно, не понт

Нет, это не понты, это история..;;;;;;;;

Написанная круговым движением пальца , макнутого в собственную задницу, ибо других исторических фактов о существовании централизованного государтсва степных бродяг, попросту НЕТ и НЕ БЫЛО!!!

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 16:38
Мой дед тоже умер в 88м в 76 лет.
Герой войны с фашизмом.
Однако сегодняшние жуликоватые власти не хотят даже помнить этого, выбирая героев войны как то очень лично..
Если награждать героев, то всех.
Все одинаково боролись с фашизмом и каждый рисковал жизнью ради Сталина, ради Родины..
А эти показухи лишь показывают что власти просто используют самое святое..

§ танкоградец
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1578
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:43
Цитата:
шанхай уральская:
Рубинштейн замечательный человек города области начальник КОЖД при нём становилась ЖД области в плоть до не зависимости Казахстана

Едрён батон, а я смотрю на китель и фамилия знакомая, а ведь не сообразил. Это же действительно начальник Кустанайской железной дороги. Ну дай бог ему ещё многих лет.
Профайл

§ танкоградец
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1578
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:51
Цитата:
112:
Если награждать героев, то всех.

Ты чего хочеш то? Что бы твоему покойному деду принесли путёвку в санаторий, а по причине его отсутствия отдали её тебе??
Профайл

§ танкоградец
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1578
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 19.02.17 - 16:55
Цитата:
сайлау курманов:
извините меня , просто жаба давит ,

Да за что же тебя извинять? Ты же не перед нами провинился. Ты просто перед тем как на клаву давить, жабу задави.
Профайл

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 16:56
Цитата:
танкоградец:
твоему покойному деду принесли путёвку в санаторий, а по причине его отсутствия отдали её теб

Пусть наградят посмертно.
При чем тут путевка?
Посмертно пусть уважают всех, пусть помнят, пусть дают прямым потомкам медали.
Я не его прямой потомок, прямой живет в России в единственном экземпляре..
Пусть дадут ему медаль, ничто не забыто, никто не забыт..
Или это уже все вранье, что героев, защищавших Москву и весь народ Советского Союза не забывают?
Один раз только на 9е мая поносят флашки подумать только, вокруг акимата и в мусорку, вот оно, уважение..

112
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 16:58
Пусть идут и к каждому герою, каждой могиле отдают свой поклон..
Пусть о каждом пишут книги, пусть помнят каждого.
А не выборочно..

Я
Re: Памятные знаки «75-летие битвы за Москву» от имени...




Отправлено: 19.02.17 - 17:17
Цитата:
сайлау курманов:
кто сидел в конторах и продскладах

Ты не прав. Лично знаю связиста, тянувшего провод до Берлина
Тема закрыта
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, Рудничанин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх