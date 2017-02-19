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§ NG.kz
Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы спасти детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Павлодаре сотрудники полиции ОВД Баянаульского района сопровождали школьный автобус с детьми, который направлялся на лыжные соревнования. На трассе водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и чтобы спасти детей, полицейские развернули машину поперек дороги, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
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§ 07Litra
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8964
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если поступок имел место быть,то мужики-Герои!... с большой буквы!... сознательно пошли на риск,быть убитыми...
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гость
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...




Отправлено: 19.02.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята молодцы! Выздаравливайте.

НУР
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...




Отправлено: 19.02.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должно быть у полиции видео момента выезда КАМАЗ на встречку. Почему это видео не публикуют¿?

112
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...




Отправлено: 19.02.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь за 11 миллионов боюсь что это только начало..
Ну не верю что просто так полицейский подставился..

Frei
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...




Отправлено: 19.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то, что как наш земляк Герой России полковник Султангабиев, полицай совершили подвиг и остались при этом сами живы. Героя надо присваивать живым, иначе сын сатирика Райкина с его словами о "некрофильской России" (СССР, СНГ, постсоветские страны) окажется прав.
Водитель-полицай достоин звания Халық каһарманы (Героя Казахстана).
Основания для присвоания Героя:
1. спасены жизни десятков детей и полудесятка взрослых.
2. действия водителя-полицая были умелыми.
3. присвоение перекроет часть негатива в отношении полицаев.
Или живой сержант не может быть Героем?
Звание Героя только генералам.
В России ведь полковнику Султангабиеву Героя присвоили через 2.5 месяца благодаря в том числе генералу Золотову (его шеф Колокольцев на орден Мужества представление делал, поэтому затянулось), благодаря серии публикаций ектеринбургского журналиста Романа Лялина в "КП", комментарии к этим статьям были в поддержку присвоения Героя, я тоже писал мотивированно в поддержку
Героя Казахстана Нурсеитову!

112
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...




Отправлено: 19.02.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Frei:
Героя Казахстана Нурсеитову

Это их прямая обязанность, спасать людей и тем более детей.
Привыкли брать взятки и уже обычный случай спасения детей считается героизмом?
Уже до того дошло, что полиция думает что она работает только для пополнения бюджета, забыв это, спасать детей..
И никакого героизма тут нет, есть выполненная наконец то хоть раз в жизни качественно работа..
Премии пару тысяч достаточно..

§ 07Litra
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8964
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это их прямая обязанность, спасать людей и тем более детей.

их прямая обязанность,соблюдение законности и охрана прав граждан... хотя все мы понимаем,што я хрень написал... они уже и понятия не имеют,для чего существуют... :-x а СПАСАТЬ,эту душевный порыв... сознательный или неосознанный.. тем и ценен он... и конкретно,в этих двух Мужиках!...
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§ 07Litra
Re: Полицейские подставились под КамАЗ близ Павлодара, чтобы...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8964
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И никакого героизма тут нет, есть выполненная наконец то хоть раз в жизни качественно работа..
Премии пару тысяч достаточно..

Герои,сто пудов!.. ордена,благодарность,фотографии на "Доске Чести",внеочередное повышение звания... премия-впадло....
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